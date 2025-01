Funcionária é gravada furtando bilhete premiado da Mega-Sena no DF

Do UOL, em São Paulo

Uma funcionária de uma lotérica em Taguatinga (DF) foi demitida após furtar o bilhete premiado de uma cliente para tentar se apropriar do valor de de R$ 34.367,81.

O que aconteceu

Cliente foi até a lotérica após acertar a quina na Mega-Sena, mas foi informada pela funcionária de que não tinha sido premiada. Após dar a notícia à cliente, a trabalhadora da lotérica teria rasgado o bilhete parcialmente e o jogado no lixo. O caso aconteceu no dia 13 de janeiro.

Ao chegar em casa, a cliente verificou novamente os números e, confirmando que tinha acertado, procurou a polícia. Avisado sobre a ocorrência, o dono da lotérica analisou as câmeras de segurança e viu a ação da funcionária.

Câmera da lotérica gravou funcionária fingindo que rasgou bilhete. Na imagem, é possível ver a mulher colocando o papel no lixo. Minutos depois, ela pega o papel novamente, checa os números, grampeia o resultado e o guarda no bolso.

À polícia, a funcionária contou que estava com dificuldades financeiras e precisava do dinheiro. O nome da mulher não foi divulgado e o UOL não conseguiu até o momento acesso à defesa dela. Ela não foi presa.

Mulher foi demitida por justa causa, explicou a lotérica. Em nota, a Lotérica Taguacenter afirmou que a ação da mulher foi isolada e que está "colaborando com as autoridades competentes para o esclarecimento total do ocorrido".

Dona do bilhete premiado deve receber os R$ 34 mil nesta semana. Ela deu entrada no processo de resgate do prêmio e a expectativa, segundo a lotérica, é de que ela receba o dinheiro na sexta-feira (24).

Caso foi registrado como furto mediante fraude. A 17ª Delegacia de Polícia de Taguatinga investiga o caso.