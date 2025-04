Membro do BCE diz que aumento da inflação por tarifas pode atrasar normalização da política monetária

ATENAS (Reuters) - Yannis Stournaras, integrante do Conselho do Banco Central Europeu, disse nesta terça-feira que a provável inflação mais alta e uma guerra comercial global após a imposição de tarifas comerciais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem atrasar a normalização da política monetária da zona do euro.

"Qualquer novo ressurgimento da inflação ou das expectativas de inflação pode atrasar ou até mesmo interromper o processo de normalização da política monetária, piorando as condições financeiras e a dinâmica do crescimento", disse Stournaras, que é presidente do Banco da Grécia, na reunião anual de acionistas do banco central grego.

Quedas expressivas nos mercados financeiros globais desencadeada pelo anúncio de tarifas dos EUA solidificaram a tese por outro corte dos juros pelo BCE na próxima semana e apoiam os argumentos para uma flexibilização ainda mais rápida das políticas do segundo maior banco central do mundo, dizem os economistas.

Além dos Estados Unidos e da Europa, outros países onde os EUA não impuseram tarifas sentiriam o impacto da desaceleração do comércio global, disse ele, já que as economias globais estão interligadas.

"As tarifas impostas sobre as importações de um país afetariam outros países que participam das cadeias (de suprimentos) globais, mesmo que nenhuma contramedida fosse imposta", disse ele.

A economia da Grécia, que deve crescer 2,3% este ano e continuar a superar seus pares da zona do euro, sofrerá um impacto direto limitado das tarifas dos EUA, disse Stournaras.

Mas o país, que exporta azeite de oliva, óleo e sua marca registrada, o queijo feta, para os Estados Unidos, pode ver a demanda por seus produtos e serviços cair, enquanto a crescente incerteza global pode diminuir o apetite por investimentos no país, que se recupera da crise da dívida de 2009 a 2018.

"Para a Grécia, a resposta a esses desafios está na manutenção de sua política fiscal confiável, na atração de investimentos e na implementação de reformas", acrescentou.

(Reportagem de Lefteris Papadimas)