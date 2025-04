Zelenski confirma que ucranianos estão em outra região russa - Pela primeira vez, presidente da Ucrânia confirma que suas tropas estão em outra área do território da Rússia: não só em Kursk, como também na região vizinha de Belgorod.O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, confirmou pela primeira vez nesta segunda-feira (08/04) que as tropas ucranianas têm estado ativas na região russa de Belgorod, pois buscam proteger as cidades ucranianas próximas à fronteira.

As tropas ucranianas permanecem em partes da região russa vizinha de Kursk oito meses após uma incursão na fronteira, embora as forças russas tenham recapturado grande parte do território perdido.

Em seu discurso noturno em vídeo, Zelenski disse que o líder das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, apresentou um relatório "sobre a linha de frente, nossa presença na região de Kursk e nossa presença na região de Belgorod".

"Continuamos as operações ativas nas áreas de fronteira do inimigo e isso é absolutamente justificado. A guerra deve voltar para o local de onde ela veio", destacou.

"Objetivo é proteger nossa terra"

"Nosso principal objetivo continua o mesmo: proteger nossa terra e nossas comunidades nas regiões de Sumy e Kharkiv dos ocupantes russos." Zelenski se referiu mais tarde às operações realizadas na área pelo 225º Regimento de Assalto da Ucrânia e parabenizou a unidade por seu desempenho.

Zelenski repetiu a alegação de longa data de Kiev de que, apesar da recaptura de áreas de Kursk pela Rússia, nas últimas semanas, a operação foi bem-sucedida, pois afastou as forças russas da principal linha de frente da guerra na região ucraniana de Donetsk.

"Devido a toda a operação de Kursk, conseguimos reduzir a pressão sobre outros setores da linha de frente, especialmente na região de Donetsk", disse ele.

No mês passado, o presidente se referiu obliquamente a "certas medidas" tomadas pelos militares ucranianos na Rússia "um pouco abaixo da região de Kursk", sugerindo implicitamente uma presença na região de Belgorod.

Blogueiros militares russos relataram batalhas na região de Belgorod entre tropas russas e ucranianas.

No domingo, a Rússia disse que suas tropas haviam tomado o vilarejo de Basivka, na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia – em frente a Kursk – e estavam combatendo as forças ucranianas em diferentes assentamentos.

O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu repetidamente que as forças russas criassem uma zona tampão ao longo da fronteira.

Um porta-voz militar ucraniano negou nesta segunda-feira que Basivka esteja em mãos russas.

Rússia anuncia retomada de povoado

A Rússia disse na terça-feira que retomou um dos últimos povoados importantes mantidos pela Ucrânia em sua região de Kursk, com Moscou tendo recapturado a maior parte da área de fronteira desde o ataque surpresa de Kiev em agosto de 2024.

A Ucrânia lançou sua incursão — a maior de um exército estrangeiro em território russo desde a Segunda Guerra Mundial — dois anos e meio depois que Moscou ordenou o início de sua ofensiva militar em larga escala em 2022.

As tropas da Ucrânia tomaram dezenas de assentamentos e centenas de quilômetros quadrados de território, mas desde então foram repelidas e agora controlam apenas uma pequena faixa de terra ao longo da fronteira.

O Ministério da Defesa russo disse que suas tropas haviam assumido o controle da vila de Guyevo, perto da fronteira com a Ucrânia e ao sul do centro regional de Sudzha, que Moscou recuperou no mês passado.

O Kremlin elogiou suas tropas por uma rápida ofensiva na região de Kursk lançada em março, após sete meses de Kiev mantendo pedaços de território russo. Mas intensos combates estão em andamento em vilarejos de fronteira.

