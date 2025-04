Déficit nominal do setor público soma R$ 97,226 bilhões em fevereiro, afirma BC

O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 97,226 bilhões em fevereiro, após um resultado positivo de R$ 63,737 bilhões em janeiro, informou o Banco Central (BC). Em fevereiro de 2024, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 113,858 bilhões.

O déficit nominal do setor público atingiu R$ 33,489 bilhões, ou 1,74% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, soma R$ 939,839 bilhões, ou 7,91% do PIB.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.

O governo central teve déficit nominal de R$ 98,609 bilhões em fevereiro. Os governos regionais tiveram saldo positivo de R$ 1,497 bilhão, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 113 milhões.