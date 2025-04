ANÁLISE-"Montanha de dólares" do FMI é chave para desmantelar controles cambiais da Argentina

Por Eliana Raszewski

BUENOS AIRES (Reuters) - O acordo pendente de US$20 bilhões entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional (FMI) trará ao presidente argentino, Javier Milei, a ferramenta que ele deseja para desmontar os controles de capital que bloqueiam os investimentos e retornar ao mercado global: uma "montanha de dólares".

O país sul-americano, um inadimplente em série que vem lutando contra crises econômicas intermitentes há décadas, está em negociações avançadas com o FMI sobre o que seria seu 23º programa, com o objetivo de reforçar as reservas de moeda estrangeira esgotadas do país.

Um acordo daria ao governo margem de manobra para começar a desmantelar os controles cambiais em vigor desde 2019, enquanto o apoio do FMI poderia ajudar a reduzir o prêmio que a Argentina tem que pagar para assumir novas dívidas, potencialmente reabrindo o acesso aos mercados de capitais globais.

"O que vocês terão é uma montanha de dólares", disse Milei em março, referindo-se à meta de dobrar as reservas brutas para US$50 bilhões com o empréstimo do FMI e outros. Ele estabeleceu como meta o final do ano para desfazer os controles cambiais, ou antes, se o FMI acelerasse os pagamentos.

"Os controles cambiais não existirão mais em 1º de janeiro. Talvez antes", disse ele.

A Reuters conversou com ex-funcionários do FMI e do governo, além de economistas, que, de modo geral, concordaram que o acordo com o FMI -- que ainda precisa da aprovação do conselho de administração da entidade -- ajudaria a desfazer os controles de capital e a acessar os mercados de capitais, embora isso não acontecesse da noite para o dia.

Isso é fundamental para que o produtor de grãos a lítio possa reanimar sua economia em apuros, já que está se arrastando para fora de uma de suas piores crises de todos os tempos, sob a dura pressão de austeridade de Milei, um economista bombástico aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A inflação anualizada se aproximou de 300% no ano passado, as reservas líquidas chegaram a US$11 bilhões negativos e a pobreza atingiu mais de 50% quando o país entrou em recessão. Essas métricas agora estão melhorando, mas a economia continua frágil.

"Uma garantia do Fundo dá ao governo um certificado de boa conduta", disse Claudio Loser, ex-diretor do FMI para o Hemisfério Ocidental, acrescentando que isso aumentaria a confiança dos investidores e ajudaria a controlar a inflação.

"O risco-país poderia diminuir, e então o governo poderia se aproximar dos mercados financeiros."

ASSUMINDO MAIS DÍVIDAS?

Milei assumiu o cargo em dezembro de 2023, comprometendo-se a usar uma "motosserra" nos gastos do Estado para reverter anos de déficits fiscais. Isso estabilizou a economia e reduziu drasticamente a inflação.

Há sinais de que a economia está se recuperando, mas a pressão sobre a moeda aumentou e as reservas caíram nas últimas semanas.

Martin Guzman, ex-ministro da Economia do bloco peronista que se opõe a Milei, disse que o risco de um novo acordo é que os fundos sejam simplesmente usados para combater a queda do peso, o que acabaria levando a um maior endividamento.

"O aspecto positivo de um novo acordo seria o refinanciamento da dívida com o FMI, que começa a vencer em setembro de 2026. O aspecto negativo é mais dívida", disse Guzman, que fechou um acordo de US$44 bilhões com o FMI como ministro da Economia em 2022, substituindo um programa fracassado de 2018, à Reuters.

Ele acrescentou que é "altamente improvável" que os controles cambiais sejam suspensos em breve porque isso permitiria que as empresas globais retirassem cerca de US$9 bilhões que estão presos no país, pressionando a taxa de câmbio e a inflação.

Pablo Guidotti, ex-vice-ministro da Economia durante o governo de Carlos Menem, ícone de Milei, na década de 1990, disse, no entanto, que um acordo daria mais clareza sobre o regime cambial de longo prazo, impulsionaria o acesso ao mercado, aliviaria as cargas de dívida nos próximos quatro anos e "abriria caminho para a eliminação dos controles cambiais".

"Em última análise, isso nos permite retornar ao mercado de capitais... o que terá um impacto muito positivo sobre a economia argentina", disse ele.