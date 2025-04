Bolsas da Ásia fecham em alta; Europa dá sinais de recuperação

As Bolsas de Valores da Ásia respiraram e fecharam o dia em alta, mesmo após a escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Na Europa, o bom humor é refletido na valorização dos principais índices acionários do continente.

O que está acontecendo

Mercados chineses fecham em alta. Mesmo diante da escalada da guerra comercial com os Estados Unidos, as principais Bolsas da China avançaram na sessão desta terça-feira (8). Os destaques positivos ficam por conta dos avanços acima de 1,5% dos índices Hang Seng, de Hong Kong, e do CSI 300, que índice que agrega as principais ações negociadas em Xangai e Shenzhen.

Índice do Japão lidera os ganhos. O Nikkei 225, representante da Bolsa de Valores de Tóquio, disparou 6,01%. A reversão das últimas perdas foi motivada pelo anúncio de que Trump conversou com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, e enviará uma "equipe de ponta" para negociar as tarifas.

Bolsas europeias operam no azul. Os principais mercados do Velho Continente seguem o mesmo rumo dos índices asiáticos. Às 8h50, a alta generalizada é encabeçada pelos índices de Londres (+2,75%), Paris (+2,34%), Milão (+2,26%) e Frankfurt (+2,54%). O Euro Stoxx 50, composto pelos principais papéis da Zona Euro, sobe 2,38%.

Recuperação após "tarifaço" entrar em vigor. O movimento registrado nesta manhã reflete uma recomposição de parte das perdas na véspera, primeiro pregão após o início das tarifas de importação imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a todos os países do mundo.

Donald Trump deu ultimato para a China. Descontente com a decisão da segunda maior economia do mundo de impor tarifas retaliatórias de 34% sobre as importações dos EUA, o chefe da Casa Branca colocar mais 50% de tarifas acima daquelas que já impôs anteriormente, caso a decisão não seja revogada até o início desta tarde. A China, no entanto, garante que "lutará até o fim" contra as tarifas impostas.

Estados Unidos

Índices futuros avançam mais de 1%. Após perdas expressivas nas últimas sessões, os mercados acionários norte-americanos indicam para uma valorização. Dow Jones e S&P 500 lideram os ganhos, com altas de, respectivamente, 1,99% e 1,6% às 7h43 (horário de Brasília).

Nasdaq acompanha o último fechamento. Único a fechar no azul o pregão de ontem, com leve alta de 0,1%, o índice responsável pelas ações das empresas de tecnologia também opera em valorização acima de 1% nesta manhã.