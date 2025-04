(Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando ataques com drones contra cartéis de drogas no México para combater o tráfico através da fronteira sul, informou a NBC News nesta terça-feira.

A reportagem citou seis autoridades atuais e antigas das Forças Armadas, polícia e inteligência dos EUA com conhecimento do assunto.

(Reportagem de Kritika Singh em Bengaluru)