Coreia do Sul dispara tiros após soldados do Norte cruzarem linha de demarcação

As Forças Armadas da Coreia do Sul disseram nesta terça-feira que dispararam tiros de advertência depois que soldados norte-coreanos violaram a linha de demarcação militar antes de retornarem.

"Nossos militares realizaram transmissões de alerta e disparos de advertência depois que cerca de 10 soldados norte-coreanos cruzaram a linha de demarcação militar na área leste da zona desmilitarizada por volta das 17h, horário local", disse o JCS (Estado-Maior Conjunto) em uma mensagem de texto para repórteres.

"Nossos militares estão monitorando de perto a atividade dos militares norte-coreanos e tomando as medidas necessárias de acordo com os procedimentos operacionais", afirmou o JCS.

Na segunda-feira, as Forças Armadas da Coreia do Sul disseram que cerca de 1.500 norte-coreanos estavam trabalhando em instalações de arame farpado e em obras de terra na zona desmilitarizada enquanto a Coreia do Norte estava realizando exercícios militares.

As duas Coreias ainda estão tecnicamente em guerra depois que a guerra de 1950-53 terminou em um armistício, não em um tratado de paz.

