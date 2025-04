Desabamento de teto em casa noturna na Rep. Dominicana deixa 15 mortos

O desabamento do teto de uma casa noturna na República Dominicana durante a madrugada desta terça-feira (8) deixou pelo menos 15 mortos e vários feridos, informaram os serviços de emergência do país.

O teto da casa noturna 'Jet Set', em Santo Domingo, desabou durante a apresentação do cantor de merengue Rubby Pérez, que também ficou preso entre os escombros.

"Infelizmente, até o momento temos 15 pessoas falecidas (...). Temos esperança de encontrar muitas pessoas com vida", disse o diretor do Centro de Operações de Emergências (COE), Juan Manuel Méndez, à imprensa, sem anunciar um número de feridos.

"Estamos retirando todas as pessoas que podemos resgatar com vida e recuperando os cadáveres que encontramos no caminho, mas nos concentramos nas pessoas que podemos tirar com vida porque escutamos pedindo ajuda", acrescentou Méndez.

Mais de 370 pessoas trabalham nas missões de busca de vítimas. As autoridades não informaram quantas pessoas estavam na casa noturna.

"Enquanto houver esperança de vida, todas as autoridades vão continuar trabalhando para recuperar estas pessoas ou resgatá-las", destacou Méndez.

