Vice-presidente do BCE diz estar "relativamente otimista" diante de tensões comerciais

FRANKFURT (Reuters) - O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, disse nesta terça-feira que está "relativamente otimista" sobre as chances de a Europa superar as tensões comerciais com os Estados Unidos.

"Estou relativamente otimista", disse ele em um evento na Espanha. "Do ponto de vista da Europa, isso foi um alerta. Percebemos que temos que ser mais autônomos (militar e economicamente)".

Ele acrescentou que a Europa precisa negociar com os Estados Unidos "com a cabeça fria".

(Reportagem de Francesco Canepa)