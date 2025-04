Ministra das Finanças do Reino Unido diz que mercados estão funcionando de forma eficaz

LONDRES (Reuters) - Os mercados financeiros têm funcionado de forma eficaz e os bancos permaneceram resistentes durante a turbulência desencadeada pelas tarifas dos Estados Unidos, disse a ministra das Finanças da Reino Unido, Rachel Reeves, nesta terça-feira, citando uma conversa com o presidente do Banco da Inglaterra.

O Reino Unido está buscando uma nova parceria econômica com os EUA em um esforço para reduzir as tarifas e Reeves disse que se reunirá com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, "em breve".

Reeves disse que, nos últimos dias, conversou com seus pares de Canadá, Austrália, Irlanda, França, Espanha e União Europeia. Ela também deve conversar com a ministra das Finanças da Índia nesta semana, enquanto os dois lados discutem um acordo comercial.

Em discurso no Parlamento, Reeves disse que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, terão enormes implicações para a economia mundial, conforme observado nos mercados globais nesta semana.

Ela ainda reiterou seus comentários de que o Reino Unido manterá todas as opções em aberto em termos de como responderá às tarifas, mas disse que não deseja criar mais barreiras comerciais.

"Esta manhã, conversei com o presidente do Banco da Inglaterra, que confirmou que os mercados estão funcionando de forma eficaz e que nosso sistema bancário é resiliente", disse Reeves ao Parlamento.

Discutindo como o governo responderá, ela afirmou: "Todas as decisões que tomarmos como governo serão sustentadas pela estabilidade de nossas regras fiscais inegociáveis".

