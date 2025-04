Presidente do Fed de Chicago diz haver muita ansiedade em relação a tarifas dos EUA

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse na segunda-feira que as empresas estão ansiosas com as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que o banco central norte-americano precisa analisar "dados concretos" ao definir sua resposta.

"A ansiedade é que se essas tarifas forem tão grandes quanto as ameaçadas pelos EUA, e se houver uma retaliação maciça, e se houver uma contra-retaliação novamente, isso pode nos levar de volta ao tipo de condições que vimos em 2021 e 2022, quando a inflação estava fora de controle", disse Goolsbee em entrevista à CNN.

No entanto, ele também reconheceu a incerteza em torno dos resultados e a possibilidade de que as negociações possam levar a novos acordos comerciais e evitar tarifas de mais de 100%, referindo-se à promessa do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, de uma "era de ouro do comércio".

As ações globais têm despencado desde que Trump anunciou um conjunto de tarifas abrangentes na semana passada, desencadeando uma escalada das tensões comerciais. A China e a União Europeia responderam rapidamente propondo tarifas mais altas, que Trump, por sua vez, ameaçou combater com taxas ainda maiores.

Goolsbee disse que a ansiedade atual pode alterar os gastos dos consumidores e das empresas, o que, por sua vez, pode exigir uma reação do Fed.

No entanto, a natureza exata dessa resposta dependerá de como os preços e o crescimento econômico se moverem e da duração dessas tendências.

"Nosso trabalho é analisar os dados concretos", disse Goolsbee. "E se tivermos algo que esteja deteriorando o crescimento econômico e elevando os preços - ou seja, algo que seja 'estagflacionário' - não há uma resposta genérica para o que o Fed deve fazer em relação a isso."

(Por Ann Saphir)