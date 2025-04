Prioridade ainda é alcançar acordo comercial, diz ministra das Finanças do Reino Unido

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, afirmou que na prioridade do governo britânico permanece a tentativa de alcançar um acordo comercial com os Estados Unidos para mitigar as tarifas recíprocas. "Nada está fora da mesa", reiterou, em testemunho na Câmara dos Comuns nesta terça-feira.

Reeves argumentou que elevar tarifas retaliatórias contra outros países "não está no interesse nacional" e que os esforços estão concentrados em retirar barreiras do comércio, tendo em consideração os possíveis efeitos negativos sobre a inflação e o consumo doméstico. A ministra revelou ainda que conversará novamente com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em breve.

Segundo ela, o foco do governo britânico está em promover a estabilidade, as reformas e o crescimento da economia do Reino Unido simultaneamente. "Nossas decisões também respeitarão as regras fiscais, elas não são negociáveis", disse.

A ministra também mencionou que está negociando novo acordo comercial com a Índia e que conversa com outros países, incluindo Canadá, Austrália e União Europeia (UE) sobre como responder às tarifas americanas. "A guerra comercial não está no interesse de ninguém", acrescentou.

Sobre as turbulências nos mercados financeiros, Reeves disse que conversou com o presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey. "Ele me disse que os mercados estão funcionando efetivamente", pontuou.