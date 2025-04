Homem morre após batida entre lanchas que faziam travessia turística na BA

Um homem morreu após duas lanchas que faziam o traslado entre a cidade de Valença e o Morro de São Paulo (BA) colidirem de frente.

O que aconteceu

Acidente aconteceu na noite de ontem, quando os veículos vinham em sentidos opostos. Segundo a prefeitura de Cairu, a batida aconteceu por volta das 18h30, nas proximidades da Ilha da Coroa.

Homem que morreu foi identificado como Gustavo Veloso Andrade. Ele era gerente de uma rede de hoteis no Morro de São Paulo e deixa duas filhas, uma delas de um ano.

Gustavo Veloso, gerente de hotéis em Morro de São Paulo, morreu em um acidente de lanchas Imagem: Reprodução de rede social

Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas; sendo duas em estado grave. As vítimas foram levadas à Santa Casa de Misericórdia de Valença. O UOL tenta contato com a unidade de saúde para informações atualizadas. Para ajudar no atendimento aos feridos, médicos do Morro de São Paulo foram enviados ao município vizinho.

Veículos que faziam o transporte eram regularizados. Segundo a Prefeitura de Cairu, as duas lanchas eram fiscalizadas pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia.

Causa do acidente ainda não foi determinada e é investigada. O UOL buscou o 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil, responsável pela área, e aguarda retorno sobre o assunto.