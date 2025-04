Acidente com ônibus deixa ao menos 10 mortos e 18 feridos em Minas Gerais

Um acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos 10 pessoas mortas em Araguari (MG), no Triângulo Mineiro, na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Ônibus que saiu de Goiás com destino a São Paulo levava 49 pessoas e capotou na MG-223 às 3h40. O acidente aconteceu no sentido Tupaciguara da via, próximo ao trevo de Queixinho.

As dez mortes foram confirmadas pela Polícia Militar Rodoviária ao UOL. A última atualização do órgão sobre o acidente foi feita às 9h.

Dois dos quatro mortos confirmados são crianças, segundo os bombeiros. As idades e identidades deles não foram divulgadas até o momento.

As outras vítimas do acidente tiveram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas para o hospital da Universidade Federal de Uberlândia e para a UPA de Araguari.

Cidade de Araguari pede que população evite ir até UPA, que está superlotada com os pacientes feridos. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que "está acompanhando e dando total apoio possível, utilizando todos os meios necessários para auxiliar os hospitais da rede no atendimento às vítimas".

Viação Real Expresso lamentou o acidente. Em nota, a empresa afirmou que trabalha com as autoridades responsáveis "para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes".

Veículo seguia tombado na pista às 8h30. Seis ambulâncias, um caminhão e um guincho trabalhavam na ocorrência nesta manhã.