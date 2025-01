Toneladas de comidas contaminadas nas enchentes do RS foram vendidas no RJ

Do UOL, em São Paulo

Uma empresa do Rio de Janeiro é suspeita de comercializar 800 toneladas de alimentos estragados pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Vendidos meses após os alagamentos, os insumos ficaram submersos na água por dias e eram impróprios para consumo.

O que aconteceu

Companhia comprou alimentos estragados de uma empresa de Canoas (RS) alegando que os usaria para fabricação de rações. A medida é permitida e a compra foi feita de forma legal, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Comprados por cerca de R$ 1 o quilo, os alimentos foram, então, vendidos normalmente para consumidores. Entre os locais para qual bebidas, suplementos e carnes foram vendidos estão a cidade de Três Rios, onde fica a empresa, e outros pontos do Brasil.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no estado do Rio de Janeiro Imagem: PCERJ/Reprodução

Lucro da empresa foi de 1.000%, segundo a PCERJ. O órgão não informou o quanto das 800 toneladas compradas foram vendidas pela empresa.

Uma pessoa foi presa em flagrante durante o cumprimento dos mandados. A identidade dessa pessoa não foi divulgada, nem o motivo da prisão, já que a operação desta quarta cumpre apenas mandados de busca e apreensão.

Donos da empresa podem responder por associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos. O nome da empresa que comercializou os alimentos não foi divulgado. O UOL tenta encontrar a defesa dos sócios e o espaço será atualizado se houver posicionamento.