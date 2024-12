Deportações nos EUA atingiram nível mais alto da década no ano fiscal de 2024, superando os anos Trump

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - As deportações de imigrantes nos Estados Unidos aumentaram no último ano para o nível mais alto desde 2014, de acordo com um relatório do governo dos EUA divulgado na quinta-feira, parte de um esforço mais amplo do presidente Joe Biden para reduzir a imigração ilegal.

O U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) deportou cerca de 271.000 imigrantes para 192 países no ano fiscal de 2024, que terminou em 30 de setembro, segundo relatório anual de fiscalização da agência. A contagem foi a mais alta desde que Biden assumiu o cargo em 2021 e mais alta do que qualquer ano da administração 2017-2021 do presidente eleito Donald Trump, de acordo com estatísticas do governo dos EUA.

Biden, um democrata, assumiu o cargo prometendo reverter as políticas de imigração mais restritivas de Trump, mas sofreu com altos níveis de imigração ilegal e gradualmente endureceu sua abordagem de fiscalização. Trump, um republicano, ganhou outro mandato na Casa Branca em novembro, prometendo deportar um número recorde de imigrantes que estão ilegalmente nos EUA como parte de uma repressão mais ampla à imigração.

A porta-voz da transição de Trump, Karoline Leavitt, disse em um comunicado que as deportações de Biden eram insignificantes em comparação com os altos níveis de imigração ilegal durante sua Presidência.

"No primeiro dia, o presidente Trump consertará o pesadelo da imigração e da segurança nacional que Joe Biden criou ao lançar a maior operação de deportação em massa de criminosos ilegais da história dos Estados Unidos", disse ela.

Cerca de 11 milhões de imigrantes não tinham status legal ou tinham proteções temporárias em 2022, de acordo com estimativas do governo e de institutos, um número que alguns analistas agora colocam em 13 milhões-14 milhões.

O novo governo Trump planeja utilizar recursos de todo o governo federal para impulsionar a iniciativa de deportação planejada, informou a Reuters no mês passado.

Trump tentou aumentar as deportações durante seu primeiro mandato com sucesso limitado. O ICE removeu 267.000 imigrantes no ano fiscal de 2019, menos do que na maioria dos anos sob o comando do antecessor democrata de Trump, Barack Obama.

Embora as deportações tenham aumentado no ano fiscal de 2024, o número de prisões pelo ICE de imigrantes que viviam ilegalmente nos EUA caiu 33% em comparação com o ano anterior, segundo o relatório anual da agência, atribuindo a queda a mais policiais que auxiliam nas operações de segurança de fronteira.