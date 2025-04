Alckmin diz que "Mover" vai permitir economia de R$8 bi em combustível a consumidores até 2031

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira que o programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) do governo deve resultar em uma economia de aproximadamente R$8 bilhões em combustível para os consumidores até 2031.

O governo publicou no Diário Oficial da União desta quarta decreto de regulamentação do programa, instituído por lei sancionada em junho de 2024 passado, detalhando parâmetros de eficiência energética e de segurança que o setor terá que seguir a partir de junho deste ano.

"Há um estudo feito que, depois de cumprido ali o Mover, entre 2027 e 2031, os consumidores podem economizar R$8 bilhões de dinheiro deles em combustível, porque nós vamos ter veículos com melhor eficiência energética", afirmou Alckmin.

Segundo ele, o próximo decreto relacionado ao programa será voltado à regulamentação do chamado "IPI Verde", que prevê alíquota reduzida ou mesmo zerada para veículos de baixa emissão de CO2, uma das demandas mais urgentes da Anfavea em relação ao Mover.

A associação de montadoras instaladas no país também pede a antecipação da volta do imposto de importação cheio (de 35%) para veículos elétricos e híbridos, e Alckmin disse que a medida está em discussão pelo governo, mas não deu detalhes de quando uma decisão pode ser feita ou as chances de que o pedido seja atendido.

(Por Victor Borges)