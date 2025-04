Recursos do Funcafé para safra 2025 devem atingir R$ 7,188 bi

São Paulo, 16 - O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) terá R$ 7,188 bilhões para financiar a safra 2025, um aumento de 4,37% em comparação com os valores contratados na safra passada, que foi de R$ 6,868 bilhões, um acréscimo de R$ 301,3 milhões. As informações são do Conselho Nacional do Café (CNC).A distribuição de valores em cada linha diminuiu a taxa total do orçamento na mesma proporção utilizada na safra 2024, ficando os recursos alocados da seguinte forma: Crédito de Custeio: Até R$ 1.811.352.156 bilhão para financiar as despesas da produção cafeeira. Crédito de Comercialização: Até R$ 2.599.528.017 bilhões para apoiar a comercialização do café. Financiamento para Aquisição de Café (FAC): Até R$ 1.686.029.897 bilhão para aquisição de café. Crédito para Capital de Giro: Até R$ 1.059.673.293 bilhão destinado às indústrias de café solúvel e de torrefação de café, bem como para cooperativas de produção. Crédito para Recuperação de Cafezais Danificados: Até R$ 31.312.505 milhões para recuperação de trabalhos afetados por adversidades climáticas. Por mais um ano, o Comitê Técnico decidiu direcionar verbas para ações discricionárias do Funcafé, com o objetivo de possibilitar o fomento de capacitação, promoção, levantamento de safras, atualização da área do parque cafeeiro, desenvolvimento do sistema de gestão do Funcafé e investimento em pesquisa. Foram alocados R$ 20 milhões. Esses recursos não podem ser contingenciados.O estabelecimento dos valores e das linhas a serem operadas pelo Funcafé foram definidas pelo Comitê Técnico do Conselho Deliberativo da Política do Café (CTCDPC), que se reuniu na terça-feira, 15, informou o CNC.O orçamento agora terá de passar por avaliação final, numa próxima reunião do CDPC, com a presença do Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, observou o CNC. As taxas de juros e o spread bancário serão anunciados, provavelmente em julho, no momento em que o governo lançar o Plano Safra 2025/26. Durante a reunião, a coordenadora geral do café do Ministério, Janaína Macedo, apresentou o relatório dos financiamentos do Fundo na Safra 2024/2025, que até aqui alcançaram 89% de aplicação, restando ainda dois meses e meio para o fim do prazo de contratação.