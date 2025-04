Ex-primeira-dama do Peru é perseguida assim como Lula foi, diz advogado

Do UOL, em São Paulo

Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, e o seu marido, o ex-presidente Ollanta Humala, são perseguidos pela Justiça peruana assim como o presidente Lula (PT) foi alvo de Sergio Moro e dos promotores da Lava Jato. A afirmação é do advogado brasileiro Marco Aurélio de Carvalho, que representa os dois.

O que aconteceu

"As condenações carecem de provas e foram lastreadas por uma única delação", diz trecho da nota enviada pelo advogado ao UOL. Heredia foi condenada ontem a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e chegou ao Brasil hoje após pedir asilo político. A acusação é por terem usado valores ilícitos de empresas brasileiras para sua campanha política de 2011, da qual saiu vencedor.

Governo brasileiro concordou com artigos da Convenção de Asilo Diplomático, de 1954, que falam sobre perseguição, segundo Marco Aurélio. "Entendem-se por casos de urgência, entre outros, aqueles em que o indivíduo é perseguido por pessoas ou multidões que não possam ser contidas pelas autoridades, ou pelas próprias autoridades", diz um trecho do artigo VI.

Itamaraty não confirma perseguição. Chancelaria brasileira ressaltou, no entanto, que o governo do Peru reconheceu a perseguição ao conceder o asilo e permitiu que Heredia viajasse.

Defesa irá apelar à Suprema Corte peruana contra prisão preventiva do ex-presidente. Humala está em um presídio peruano para ex-presidentes.

Entenda o caso

Nadine Heredia, esposa do ex-presidente Ollanta Humala, entrou ontem na embaixada brasileira em Lima para pedir asilo horas após ter sido condenada à prisão por lavagem de dinheiro. A informação foi passada pelo Ministério das Relações Exteriores do Peru, que disse que "deu as garantias para que ela e o seu filho fossem transportados".

Humala, é um oficial militar reformado de centro-esquerda de 62 anos. Ele ocupou a presidência até 2016.

Ele foi levado a uma prisão criada para abrigar ex-presidentes. Lá estão também Alejandro Toledo e Pedro Castillo. A unidade fica entro da sede de uma unidade de operações especiais da polícia, localizada em um bairro pobre de Lima.

*Com informações da Reuters