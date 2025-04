Arsenal vence Real Madrid (2-1) no Bernabéu e vai enfrentar PSG nas semis da Champions

O Arsenal derrotou o atual campeão Real Madrid por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu nesta quarta-feira (16), e avançou às semifinais após vencer por 3 a 0 no jogo de ida, em Londres.

O ponta inglês Bukayo Saka, que havia perdido um pênalti no primeiro tempo cobrando com uma 'cavadinha', colocou os 'Gunners' na frente no segundo tempo (65') pouco antes do brasileiro Vinicius Junior (67') marcar o único gol dos 'merengues' neste confronto em duas partidas.

Em um contra-ataque nos acréscimos (90'+3), o brasileiro Gabriel Martinelli fez 2 a 1 para o Arsenal, que vai enfrentar o Paris Saint-Germain valendo uma vaga na grande final de Munique.

