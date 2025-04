Sakamoto: China avisa que escalada tarifária dos EUA pode gerar guerra real

A China avisa o mundo que uma guerra pode ser o fim da linha da escalada tarifária dos Estados Unidos ao acionar o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

A China está fazendo uma coisa com essa ação de jogar a discussão para um campo geopolítico. Está usando uma discussão econômica para jogar a questão para o campo geopolítico.

Ao usar a palavra 'intimidação', a China indica que os Estados Unidos podem escalar, se tudo der errado, muito além do campo econômico. Isso pode terminar em um conflito que coloque em risco a paz.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

A China convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para acusar formalmente o governo de Donald Trump de intimidação por meio do comércio internacional e de "lançar uma sombra sobre os esforços globais para a paz e o desenvolvimento" ao usar as tarifas, segundo apurou o colunista Jamil Chade.

Para Sakamoto, a intenção da China é constranger e mandar um recado para os EUA.



A China joga essa preocupação para o Conselho de Segurança da ONU. Não é uma discussão em que vai se votar uma resolução, mas é uma questão de constranger os Estados Unidos.

Mas também uma questão de mandar um recado para os Estados Unidos e para o mundo. Falar: 'olha, dependendo do que você fizer, isso pode não acabar bem'.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

