Senador manda R$ 3 milhões para obra em estrada que leva ao seu hotel

O senador Alexandre Giordano (MDB-SP) enviou R$ 2,9 milhões em emendas para uma obra de paisagismo em uma estrada que leva a um hotel de propriedade dele, em Morungaba, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Giordano enviou emenda de R$ 2,9 milhões para execução de paisagismo. O projeto será feito na rodovia Benedito Olegário Chiavatto, conhecida como Rota do Charme, a mesma estrada que leva ao Hotel Fazenda São Silvano, de propriedade do senador. As informações foram reveladas pelo site Metrópoles e confirmadas pelo UOL.

A verba foi destinada à Prefeitura de Morungaba por meio de emenda Pix em 2024. Nessa modalidade, a transferência é feita direto para o município, sem a necessidade de celebração de convênio ou contrato com o governo federal. O valor foi enviado às contas da cidade em dezembro de 2024.

Hotel é reservado para casamentos e eventos corporativos. Segundo o site do empreendimento, há quadras de beach tênis, piscina, trilhas, sala para eventos de até 100 pessoas e academia.

Hotel Fazenda de propriedade do senador Giordano em Morungaba Imagem: Reprodução/Instagram

Morungaba tem 13.720 habitantes, segundo Censo de 2022 do IBGE, e fica na região metropolitana de Campinas. Só no ano passado, Giordano enviou R$ 15 milhões em emendas para a cidade, que é comandada pelo prefeito Luís Fernando Miguel (PSD), aliado dele.

Giordano chegou ao Senado em março de 2021. Ele era o primeiro suplente de Major Olímpio, que morreu de covid em 2021, aos 58 anos. O senador também enviou uma emenda de R$ 100 mil a Morungaba.

Procurado, Giordano disse a obra vai ocorrer em uma via pública que "serve à coletividade" e que está apta a receber recursos públicos. "A destinação de emendas por parte deste parlamentar ocorre exclusivamente a partir de solicitações formalizadas pelas autoridades municipais competentes, com base em demandas legítimas e manifestas da administração local, sempre em consonância com o interesse público."

O parlamentar ressaltou que enviou recursos para ampliação de um hospital e para melhorias na APAE de Morungaba. "O senador Giordano reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e o desenvolvimento das regiões paulistas, prezando sempre pelo uso responsável e republicano dos recursos públicos", concluiu.

Senador gastou em restaurantes na virada do ano e pediu reembolso

Giordano recebeu reembolso do Senado por uma série de gastos com restaurantes na virada do ano, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Pratos de frutos do mar que custam até R$ 468 estão entre as despesas apresentadas pelo parlamentar. As informações foram reveladas pelo Metrópoles e confirmadas pelo UOL.

Em nota, Giordano disse que as prestações de contas apresentadas estão de acordo com as normas do Senado. Ele não esclareceu, contudo, se a viagem teve alguma relação com o exercício do mandato tampouco informou o que fez no período em Ubatuba.