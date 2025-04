Wall Street tomba e Nvidia cai conforme Powell diz que crescimento parece estar desacelerando

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram em forte queda nesta quarta-feira, com a Nvidia alertando sobre os altos custos decorrentes das novas restrições impostas pelos EUA às exportações de chips para a China e com o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, dizendo que o crescimento econômico norte-americano parece estar desacelerando.

Powell, em comentários para o Clube Econômico de Chicago, disse que tarifas maiores do que as esperadas provavelmente significam inflação mais alta e crescimento mais lento. Mas ele destacou que a economia dos EUA ainda está em uma posição sólida e que o Fed está aguardando maior clareza antes de considerar mudanças na política monetária.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 2,24%, para 5.275,79 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 3,05%, para 16.309,60 pontos. O Dow Jones caiu 1,72%, para 39.673,79 pontos.