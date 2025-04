Cão morre após banho e tosa em unidade da Cobasi no litoral de SP

Um cachorro morreu após passar por banho e tosa em um pet shop na Praia Grande. O caso aconteceu em 21 de março, mas somente na última semana um dos tutores do animal decidiu trazer o caso a público, por meio de uma postagem em rede social.

O que aconteceu?

Segundo a postagem de Jefferson Marchioli, ele e familiares levaram o cão da família, Eros, da raça spitz alemão, até a unidade da Cobasi Sítio do Campo, em Praia Grande, litoral de São Paulo. No local, ele passou por banho e tosa na Pet Anjo, uma franquia que funciona dentro da Cobasi.

O tutor afirmou que Eros lhes foi entregue à beira da morte, com temperatura corporal de 42,8 graus, e que, durante o atendimento veterinário, o cão apresentava sangramento pela boca. A veterinária teria dito que ele mordeu a própria língua, como consequência do estresse causado pela dor que sofreu. "Lutamos por sua vida, mas ele não resistiu. E, com ele, parte de nossa vida também se foi", escreveu.

É difícil colocar em palavras o que sentimos. Eros tinha apenas 3 anos. Era um furacão de amor, alegria e leveza. Tinha o sorriso mais doce, a energia mais contagiante e uma pureza que iluminava a casa inteira. Era saudável, feliz, amado... e foi arrancado de nós de forma brutal, por algo tão evitável. Jefferson Marchioli, em postagem no Instagram

Marchioli também reclamou da postura do tosador que atendeu Eros. "Enquanto buscávamos desesperadamente toalhas na área do banho para estancar o sangramento, o tosador responsável, que havia causado tudo isso, permaneceu frio, alheio, continuando a trabalhar nos outros animais como se nada tivesse acontecido, sem demonstrar empatia, sem demonstrar qualquer sentimento", relatou.

Ele também disse que a Cobasi se manteve em silêncio e indiferente, e não ofereceu apoio, acolhimento, respostas ou um pedido de desculpas. Afirmou ainda que pagou pelo banho e pelo atendimento da veterinária do local, que, segundo ele, não tinha estrutura básica para atendê-lo. A empresa nega não ter entrado em contato (veja nota abaixo).

Em nota enviada ao UOL, a Cobasi informou que acompanha as investigações sobre a morte do cachorro Eros e lamenta o ocorrido. A empresa informou que, após o banho e tosa na franquia da Pet Anjo, no local, foi constatado que o animal estava ofegante e com sinais de cansaço. "Imediatamente, a médica veterinária presente na franquia, com a ciência da tutora, fez o atendimento ao cachorro com aplicação de medicação, recomendando que o mesmo fosse levado imediatamente para uma completa avaliação em outra clínica. A veterinária da Pet Anjo acompanhou o animal e sua tutora até a clínica, onde foi prestado o devido atendimento. No dia seguinte, a Cobasi foi informada sobre o óbito de Eros, após a internação e início do tratamento. A empresa segue à disposição para cooperar com as investigações e prestar os esclarecimentos necessários", afirma a empresa.

Ainda segundo a nota, logo após a notificação do falecimento de Eros, a Pet Anjo, franquia da Cobasi , realizou contato por diversas vezes com os tutores, por diferentes meios de comunicação (ligação, WhatsApp e e-mail).

Procurada pelo UOL, a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado) informou que o caso é investigado pelo 2° DP de Praia Grande. "A Polícia Civil realiza a oitiva dos envolvidos e demais diligências, visando ao devido esclarecimento dos fatos. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial", informa a nota.