Como funciona o novo Passaporte Ferroviário de São Paulo? Veja como obtê-lo

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou o Passaporte Ferroviário de São Paulo na segunda-feira (14), durante a feira de turismo WTM Latin America 2025, realizada no Expo Center Norte.

O que aconteceu

Passaporte funciona como um guia de bolso. O documento reúne os principais trajetos de trens turísticos no estado, incluindo o Expresso Turístico da CPTM, que parte da Estação da Luz rumo a destinos como Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba.

"O Estado de São Paulo tem a sua história ligada aos trens, e oferece diferentes opções de trajetos, do interior ao litoral. Por isso, o turismo ferroviário é uma grande aposta do Governo de São Paulo, pois é um segmento que valoriza os municípios, resgata a cultura das viagens de trem, movimenta a economia local e gera emprego e renda Roberto de Lucena, secretário de Turismo do Estado de São Paulo

Passaporte ferroviário de São Paulo Imagem: Divulgação/SPTuris

Oferece descontos em 14 serviços ligados a trens históricos em 12 municípios paulistas. Com o passaporte, o viajante poderá registrar seus dados pessoais no documento, como em um passaporte convencional, e ganhar um carimbo a cada passeio realizado. Além disso, os portadores terão direito a descontos de 10% a 20% nos bilhetes de trem.

Trem da República, Trem de Guararema e a linha Campinas-Jaguariúna estão entre os roteiros. Outros percursos bem conhecidos também contemplados são os da CPTM rumo a Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba, o Bonde e o Funicular de Santos. A Setur-SP frisa que "cada linha conecta não apenas estações, mas também paisagens, culturas e modos de vida".

Passeios contemplados no Passaporte Ferroviário de São Paulo

Expresso Turístico da CPTM - Com partidas da Estação da Luz, no centro da capital, o trem percorre três destinos: Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba. Trem dos Imigrantes - Localizado no bairro da Mooca, em São Paulo, oferece um passeio histórico pela região com forte ligação à imigração. Sistema Funicular Monte Serrat - Em Santos, no litoral paulista, leva o visitante até o alto do Monte Serrat, de onde se tem uma vista privilegiada da cidade. Linha Turística do Bonde de Santos - Também em Santos, o passeio de bonde percorre as ruas do centro histórico, resgatando o charme do passado. Trem dos Operários - Com saída da Estação Dr. Paula Souza, em Sorocaba, o trem percorre 1,5 km até a antiga Fábrica Santa Maria, passando pela histórica Estrada de Ferro Elétrica Votorantim, datada de 1892. Trem da República - Tradicional trajeto entre Itu e Salto, realizado em um trem clássico que remete às viagens de antigamente. Trem Campinas-Jaguariúna - Conecta as duas cidades em um trem histórico mantido pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária). Trem de Guararema - Oferece uma viagem de 14 km (ida e volta) entre Guararema e a estação Luís Carlos, ideal para passeios em família. Estrada de Ferro Campos do Jordão - Em plena Serra da Mantiqueira, proporciona um percurso encantador por trechos da cidade turística.

Para obter o Passaporte Ferroviário Paulista é preciso fazer um download e imprimir. Acesse essa página para baixar e depois fazer a impressão.

O projeto é fruto de uma parceria entre quatro entidades: a Setur-SP, a Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos e Culturais (ABOTTC), a Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).