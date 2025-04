Vecina: Ozempic traz efeitos colaterais, e controle médico é fundamental

O acompanhamento médico é fundamental para o uso seguro do Ozempic, destacou o médico sanitarista Gonzalo Vecina em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu tornar obrigatória a retenção de receita médica na venda de medicamentos como Ozempic, Saxenda e Wegovy, prescritos para pacientes com diabetes tipo 2 e também são usados para perda de peso.

Para Gonzalo Vecina, a medida é importante para evitar o uso indiscriminado das chamadas canetas emagrecedoras.



Existem já elementos que comprovam que ele [Ozempic] tem efeitos colaterais agudos, logo no início da utilização do medicamento, e a médio prazo.

Então, é fundamental que haja acompanhamento médico para utilização de um medicamento com essas características, que diminui o apetite e que poderá produzir o emagrecimento.

Eu acho importante a gente começar a pensar em uma política de assistência farmacêutica que garanta o acesso a quem precisa e o controle médico do uso do medicamento.

Gonzalo Vecina, médico sanitarista

Sakamoto: China avisa que escalada tarifária dos EUA pode gerar guerra real

A China avisa o mundo que uma guerra pode ser o fim da linha da escalada tarifária dos Estados Unidos ao acionar o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

A China está fazendo uma coisa com essa ação de jogar a discussão para um campo geopolítico. Está usando uma discussão econômica para jogar a questão para o campo geopolítico.

Ao usar a palavra 'intimidação', a China indica que os Estados Unidos podem escalar, se tudo der errado, muito além do campo econômico. Isso pode terminar em um conflito que coloque em risco a paz.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

