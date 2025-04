Guerra comercial de Trump abala mundo dos negócios e volta a atingir ações

Por Nora Eckert e Kalea Hall e Elisa Anzolin

(Reuters) - O efeito dominó da guerra comercial global do presidente Donald Trump está sendo sentido cada vez mais em vários setores ao mesmo tempo e, nesta quarta-feira, estava mais uma vez exercendo pressão sobre o mercado de ações dos EUA, agitado há semanas pelas políticas comerciais erráticas.

As ações caíram de forma intensa, com os papéis de tecnologia sendo particularmente afetados depois que empresas de referência como a Nvidia, que estão fortemente ligadas à cadeia de suprimentos mundial, alertaram sobre os impactos da guerra em seus resultados financeiros.

Enquanto isso, as companhias aéreas disseram que estão se preparando para uma temporada de viagens de verão incerta, e o chair do Federal Reserve observou uma desaceleração na atividade econômica, lançando ainda um olhar cauteloso sobre a ameaça que as tarifas representam para sua meta de reduzir a inflação.

Embora Trump tenha dito que vários países estão se alinhando para fechar acordos com os Estados Unidos, o progresso tem sido lento e incerto. O presidente norte-americano deve se envolver pessoalmente em negociações com o Japão sobre tarifas ainda na quarta-feira.

Embora a volatilidade do mercado que eclodiu há duas semanas tenha diminuído, líderes empresariais ainda afirmam que a incerteza está paralisando os planos de gastos. As duas maiores economias do mundo -- Estados Unidos e China -- permanecem em uma guerra comercial acirrada, e o status das negociações dos EUA com a União Europeia, o Canadá e outros países é incerto.

"O que era verdade ontem não é mais verdade hoje, o que será amanhã eu não sei", disse Jean-Christophe Babin, presidente-executivo da Bulgari, com sede em Roma, a subsidiária de joias da gigante de luxo LVMH, em relação à política tarifária dos EUA.

VENDA DE TECNOLOGIA

Empresas de tecnologia estiveram no centro da turbulência nesta quarta-feira. A gigante de chips de inteligência artificial Nvidia afirmou que suas vendas para a China custariam US$5,5 bilhões em encargos contábeis, devido às restrições impostas pelo governo às exportações de chips de IA.

Já a ASML, maior fornecedora mundial de equipamentos para fabricação de chips de computador, afirmou que as tarifas tornaram incertas as perspectivas para 2025 e 2026.

Outros fabricantes de equipamentos de chips dos EUA podem sofrer um prejuízo de cerca de US$1 bilhão por ano devido às taxas, disseram autoridades do setor aos legisladores na semana passada.

As ações em geral caíram novamente nesta quarta-feira, com o índice Nasdaq Composite, dominado pela tecnologia, caindo 3%, com destaque para a queda de 7% da Nvidia. A fabricante de chips Advanced Micro Devices disse que sofreria um prejuízo de US$800 milhões com as restrições do governo às vendas para a China.

Empresas mais otimistas moderaram sua positividade. A United Airlines manteve sua previsão de lucro para 2025, mas, de forma incomum, apresentou dois cenários para o ano, dizendo que o ambiente macro era "impossível de prever este ano com qualquer grau de confiança".

O Japão, país atualmente na liderança das negociações comerciais, foi levado à situação de ter as conversas agendadas entre o ministro da revitalização econômica, Ryosei Akazawa, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, se transformado em uma reunião com o próprio Trump na noite de quarta-feira.

O presidente dos EUA disse que participaria pessoalmente das discussões para abordar outras questões não comerciais, enquanto continua a se concentrar na balança comercial norte-americana com outros países.

O Japão exporta mais de 1 milhão de carros para os EUA todos os anos, especialmente modelos acessíveis, cujo preço pode aumentar milhares de dólares se as tarifas permanecerem em vigor. Algumas montadoras cogitaram transferir parte da produção para os EUA, mas isso não é uma tarefa fácil.

“Precisamos dar uma pausa nas tarifas por um período de tempo, para que possamos nos organizar para localizar... e trazer a base de fornecedores para os EUA”, disse à Reuters o presidente da Nissan Américas, Christian Meunier, acrescentando que o processo leva anos.

PIORA DO SENTIMENTO

O chair do Fed, Jerome Powell, em um discurso em Chicago, destacou a desaceleração da economia, mas acrescentou que "a inflação provavelmente aumentará à medida que as tarifas forem aplicadas e parte delas for paga pelo público".

O sentimento do consumidor dos EUA piorou drasticamente desde que Trump intensificou a retórica sobre tarifas em meados de fevereiro.

Nos últimos dias, CEOs de bancos afirmaram que os gastos do consumidor não caíram drasticamente, mas que rachaduras estão começando a aparecer. As vendas no varejo foram robustas em março, em grande parte devido ao melhor mês para vendas de automóveis desde 2023. Porém, outros componentes dos gastos foram mais fracos, e os gastos do setor de serviços podem começar a cair, à medida que as pessoas compram mais produtos, preocupadas com a alta dos preços.

Os varejistas também estão cientes dessa possibilidade, já que as lojas de desconto chinesas Temu e Shein incentivaram os consumidores a comprar "agora, aos preços de hoje", dizendo em cartas quase idênticas que aumentariam os preços a partir de 25 de abril.

Os gastos com bens e equipamentos também podem enfrentar um caminho mais acidentado.

"Todo mundo estava correndo durante o mês de março para tentar conseguir as coisas", disse Marko Bebek, gerente de vendas da LB White, que fabrica equipamentos para celeiros de suínos nos EUA e os vende no Canadá.

(Reportagem de Elisa Anzolin em Milão; Kalea Hall e Nora Eckert em Detroit; reportagem adicional de Max Cherney em Toronto, Ed White em Winnipeg, Rajesh Kumar Singh, Howard Schneider e Ann Saphir em Chicago, e Savyata Mishra em Bengaluru; texto de David Gaffen)