Inter de Milão empata com Bayern (2-2) e vai enfrentar Barça na semifinal da Champions

Liderada novamente pelo argentino Lautaro Martínez, a Inter de Milão jogou com garra e conseguiu empatar em 2 a 2 com o Bayern de Munique nesta quarta-feira (16), no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, garantindo a vaga nas semifinais graças à vitória por 2 a 1 obtida no jogo de ida na Alemanha.

A atual campeã italiana vai enfrentar o Barcelona por uma vaga na final da Champions. A Inter retorna a essa fase da competição dois anos depois de terminar como vice-campeã do torneio.

Um gol de Harry Kane no início da segunda etapa (52') deu esperanças ao Bayern e deixou tudo igual no placar agregado, mas Lautaro Martínez empatou a partida pouco depois (58'), momentos antes de Benjamin Pavard, ex-jogador do time de Munique, fazer 2 a 1 (61').

Aos 76 minutos de jogo, Eric Dier fez 2 a 2, dando mais emoção aos últimos 15 minutos, mas a Inter segurou o resultado e evitou a prorrogação.

Lautaro já havia sido protagonista no jogo de ida, abrindo o placar para sua equipe em Munique, e marcou pela quinta partida consecutiva na Liga dos Campeões, elevando sua conta pessoal neste ano na competição para oito gols.

- Sem final em casa -

Para o Bayern, a decepção é enorme, já que a final da Liga dos Campeões será realizada na Allianz Arena no dia 31 de maio, e os bávaros sonhavam em ganhar seu sétimo título europeu em casa, cinco anos após o último.

A Alemanha perde assim o seu último representante nesta Champions, um dia depois da eliminação do Borussia Dortmund diante do Barça, enquanto o único clube italiano nas quartas de final pode continuar a sonhar em levantar a 'Orelhuda', quinze anos depois do último título, conquistado sob o comando de José Mourinho.

O Bayern, fragilizado pelas lesões das últimas semanas (Manuel Neuer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito...), foi obrigado a tomar a iniciativa após a derrota no jogo de ida e entrou com essa intenção.

Os alemães monopolizaram a posse de bola quase desde o início, mas esbarraram em uma barreira defensiva.

Todos os gols tiveram que esperar até o segundo tempo.

Sob chuva intensa, Kane marcou seu décimo primeiro gol nesta Liga dos Campeões, recebendo de Leon Goretzka e mandando um chute cruzado longe do alcance de Yann Sommer (52').

A reação da Inter veio em lances de escanteio. Lautaro cobrou e a bola bateu em Joshua Kimmich sobrando para 'El Toro', que mandou para o gol dos visitantes na segunda tentativa (58').

- Pavard marca contra ex-clube -

Dier salvou um gol de Matteo Darmian quase em cima da linha, mas no escanteio seguinte, Pavard cabeceou para fazer 2 a 1.

O Bayern não desistiu, apesar de precisar de dois gols naquele momento para forçar a prorrogação, e aos 77 minutos um cruzamento de Serge Gnabry foi desviado de cabeça por Dier para fazer 2 a 2, resultado que permaneceu no placar do Giuseppe Meazza até o fim.

Nos acréscimos, o Bayern chegou perto do gol com duas chances claras, mas Kane chutou por cima, quando tinha tudo a seu favor, aos 90 minutos e Sommer defendeu uma cabeçada de Müller quase no apito final (90'+5).

A partida marcou o fim da longa história de Müller com o Bayern de Munique na principal competição europeia de clubes, já que o emblemático atacante de 35 anos deixará o clube em que jogou durante toda sua carreira no final da atual temporada.

Müller, que fez parte das equipes campeãs da Champions em 2013 e 2020, fechou sua participação no torneio com 163 partidas, igualando o astro argentino Lionel Messi, mas superado pelo espanhol Iker Casillas (177) e pelo português Cristiano Ronaldo (183).

dr/iga/aam

© Agence France-Presse