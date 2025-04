Embarcação é apreendida por pesca predatória em reserva de Niteroi

Mais de 400 quilos de pescado foram apreendidos pela Polícia Federal numa ação conjunta com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (Inea) na Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Resex Itaipu), na região oceânica de Niterói, para combater a pesca predatória.

Duas embarcações praticavam a pesca predatória na Praia de Itacoatiara, dentro da área da unidade de conservação, o que é proibido por lei.

Os barcos utilizavam uma rede, com 400 metros de comprimento,. A maioria do pescado apreendido era sardinha da espécie boca torta.

O pescado apreendido foi doado para as comunidades do Preventório, em Niterói, e do Rato Molhado, em Itaipu, beneficiando cerca de 100 pessoas.

Autuação

O proprietário da embarcação foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal de Niterói onde foi autuado em flagrante. Ele responderá pela prática do crime de pesca ilegal, cuja pena pode chegar até três anos de reclusão, além de multa.

O dono do barco também foi autuado pelo Inea por praticar pesca predatória. A multa pode chegar a R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 10, por quilo do produto da pescaria apreendido.