Justiça do RJ decreta prisão de suspeito de atirar em turista argentino

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou nesta segunda-feira (16) a prisão temporária de Sandro da Silva Vicente, suspeito de atirar contra o ex-secretário de Turismo da Argentina Gaston Fernando Burlon. O estrangeiro segue em estado grave.

O que aconteceu

A decisão foi dada pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis da 1ª Vara Criminal da Capital. Ela determinou a prisão de Sandro por 30 dias e disse que a medida é imprescindível para ''a continuidade e êxito das investigações policiais''.

Sandro é apontado como sendo o atirador. Segundo as testemunhas ouvidas pela polícia, dois homens com pistolas teriam se aproximado do carro do argentino. Antes do veículo frear, Sandro teria feito o disparo contra Gaston, que foi atingido na cabeça.

A Polícia Civil indicou a participação de outras três pessoas no crime. A Justiça, no entanto, considerou que não há provas suficientes para a prisão de Cláudio Augusto dos Santos, Tiago de Oliveira e Raphael Correa Pontes, que cumprem funções de liderança no local.

Entenda o caso

Gaston Fernando Burlon, 51, foi atingido com pelo menos dois tiros, sendo um na cabeça e outro no tórax. O ex-secretário foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar e o estado de saúde é considerado "gravíssimo", segundo informou ao UOL a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

Burlon entrou por engano em uma favela no Morro dos Prazeres. Ele estava em um carro acompanhado da esposa e de uma filha, a caminho do Cristo Redentor, quando o GPS o teria direcionado para uma área dominada por traficantes do Comando Vermelho. Não foi informado se a mulher e a filha do argentino foram feridas.

Quem é o argentino

Gaston Fernando Burlon, 51, assumiu como secretário de Turismo de Bariloche em 2017. Ele entrou na secretaria da gestão de Gustavo Gennuse após Marcos Barberir se tornar chefe de Gabinete.

Durante seu mandato, Burlon e Gennuse diziam querer posicionar a cidade como um destino para o mundo. ''O turismo significa oportunidades de trabalho para a população de Bariloche e por isso é importante que continuemos a nos posicionar como um destino internacional'', escreveu o então prefeito.

Antes de ser secretário, Burlón foi presidente da Associação Argentina de Viagens e Turismo da cidade. Ele foi também ex-presidente do clube de futebol Estudiantes Unidos da cidade. ''Nós do clube rezamos e acompanhamos a família de Gaston neste momento tão difícil'', comentou a instituição após saber do caso.

Em dezembro de 2023, ele tornou-se presidente da Câmara de Turismo Estudantil. A entidade reúne agências e fornecedores que movimentam mais de 85% do segmento do turismo estudantil em destinos nacionais e internacionais, segundo informou o jornal La Nacion.

Barlon é casado com a atual secretária de Turismo de Salta, Nadia Loza. Ele, a esposa e os dois filhos estavam em uma viagem no Rio de Janeiro há poucos dias.

Argentino já esteve no Brasil antes. Nas redes sociais, Barlon frequentemente compartilha fotos com os filhos, e vídeos e fotos de viagens, incluindo visitas anteriores ao Rio de Janeiro.