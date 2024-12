Passageiro tenta sequestrar e desviar avião do México para os EUA

Do UOL, em São Paulo

Um avião da Volaris fez um pouso de emergência no Aeroporto de Guadalajara, no México, após um passageiro tentar sequestrar e desviar o voo para os Estados Unidos, na manhã deste domingo (8).

O que aconteceu

A aeronave ia de El Bajío, no centro do México, a Tijuana, na fronteira com os EUA. Durante o voo, um passageiro atacou um comissário e tentou invadir a cabine de comando para controlar o avião.

O homem foi contido pela comissão de bordo. "A tripulação atuou de acordo com os procedimentos de segurança estabelecidos e, conforme o protocolo, o avião foi desviado para o aeroporto de Guadalajara, onde a companhia colocou o passageiro à disposição e custódia das autoridades competentes", informou a Volaris em comunicado.

Passageiro foi detido pela Guarda Nacional após o pouso. O homem foi identificado como um mexicano de 31 anos chamado Mario "N", que viajava com a esposa e dois filhos, segundo autoridades.

Não houve feridos, disse a companhia aérea. "Todos os passageiros, a tripulação e a aeronave estão a salvo", informou. De acordo com a mídia local, o passageiro alegou que um parente próximo havia sido sequestrado e, ao decolar de León, também no México, tinha recebido uma mensagem, avisando que morreria se viajasse para Tijuana.

CEO da Volaris chamou o caso de "excepcional". Graças ao profissionalismo e à rápida resposta da nossa tripulação, os protocolos de segurança estabelecidos foram ativados e o voo foi desviado para o aeroporto de Guadalajara. Quero reconhecer e agradecer a bravura e o comprometimento da nossa equipe, que protegeu a integridade de todos a bordo", disse em uma rede social.