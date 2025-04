Com tarifas em mãos, Fed agora precisa pesar riscos de inflação contra golpe no crescimento

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades do Federal Reserve dos EUA, que disseram precisar de mais detalhes antes de estimar o impacto econômico dos planos comerciais do presidente Donald Trump, talvez tenham obtido mais do que esperavam na quarta-feira, quando ele revelou tarifas abrangentes que, segundo analistas, podem mudar drasticamente as perspectivas econômicas do país.

As taxas, que Trump alegremente exibiu como uma tabela de classificação global de taxas de imposto de importação, apresentam uma linha de base de 10% para os principais parceiros comerciais como a União Europeia, ainda mais alta em 25% para o Canadá e o México, enormes 46% para o Vietnã e potencialmente mais de 50% para a China.

Em poucas horas, os economistas estavam projetando uma recessão nos EUA e fazendo comparações com a década de 1930 e até mesmo o final de 1800, no início do desenvolvimento industrial do país.

Em média, as importações agora podem ter um imposto de até 27%, estimaram economistas do Citi, com impostos mais altos sobre alguns tipos de bens e alguns países e menores sobre outros. Menos de três meses atrás, no final da presidência de Joe Biden, essa taxa era de cerca de 2,5%.

Se a lógica dos planos detalhados do governo escapou a muitos analistas do setor privado, as implicações já começaram a ser percebidas entre as autoridades do Federal Reserve.

Depois de lutar contra a inflação por dois anos e quase contê-la enquanto mantinha a taxa de desemprego baixa, o Fed agora está lutando com um conceito que preferiria evitar: a estagflação, ou uma situação em que os preços e o desemprego aumentam juntos, como aconteceu na década de 1970.

No momento, "certamente não estamos em um ambiente de estagflação", disse a diretora do Fed Adriana Kugler na quarta-feira, em comentários feitos no momento em que Trump revelava sua tabela de tarifas.

Mas "podemos estar em uma situação em que já estamos vendo alguns riscos de alta para a inflação e alguns aumentos reais na inflação, pelo menos em algumas categorias... Podemos estar vendo um pouco de desaceleração no futuro também", disse Kugler.

"Estamos prestando muita atenção sobre o quanto essa desaceleração significará? Quanto essas taxas de alta para a inflação serão realizadas?"

Estagflação, ela disse, era "uma palavra grande".

"Significa inflação realmente corrosiva... E significa que você tem atividade econômica negativa. Você tem uma recessão."

Alguns economistas já estavam prevendo que a economia estava caminhando nessa direção e cortaram as previsões de crescimento dos EUA.

"Esta é uma reviravolta que produz recessão -- se essas tarifas permanecerem em vigor", escreveu o economista Steven Blitz da TS Lombard. "O dano da estratégia (de Trump) de redefinir o comércio pode muito bem criar um resultado pior e menos saudável."

Os mercados dos EUA absorveram rapidamente os novos riscos. Os rendimentos dos Treasuries caíram, e os mercados de ações cederam acentuadamente.

Os membros do Fed Lisa Cook e Philip Jefferson devem discursar na tarde desta quinta-feira, e o chair do Fed, Jerome Powell, discursará na sexta-feira em um evento no norte da Virgínia.

Em sua reunião do mês passado, o Fed manteve a taxa básica de juros estável, com autoridades projetando dois cortes de 25 pontos-base neste ano, em meio a uma perspectiva de crescimento mais lento e inflação mais alta.

Mas Powell reconheceu durante uma coletiva de imprensa que ele e seus colegas podem ter sido anormalmente influenciados pela inércia em suas estimativas, dado o quão pouco eles podiam dizer com confiança sobre os próximos meses.

Com o anúncio de Trump, a situação pode ter se tornado ainda mais complicada.

"Os riscos crescentes para a inflação e o emprego colocam o Fed em uma situação ainda mais difícil no futuro", escreveu o vice-presidente do Evercore ISI, Krishna Guha, com as consequências "confusas" das tarifas aumentando os temores entre as autoridades de que as expectativas de inflação possam começar a aumentar.

Isso poderia deixar o banco central em espera para manter o controle dos preços, ou cortando rapidamente se a economia cair.

"Neste ponto, a probabilidade de não haver cortes, de haver dois ou três cortes ou mais de cinco em uma recessão é praticamente igual", disse.

(Reportagem de Howard Schneider)