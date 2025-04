Com recorde de impopularidade, governo Lula lança campanha publicitária

No dia seguinte à pesquisa Quaest apontar 56% de desaprovação, o governo Lula lança uma campanha publicitária, com o lema: "O Brasil é dos brasileiros".

O que aconteceu

A campanha vai ao ar a partir de hoje no horário nobre na TV. As peças publicitárias entram no intervalo de jornais e novelas. Também há material distribuído para rádios.

O mote não é novidade, já que apareceu nos bonés azuis usados por governistas em fevereiro. Tratava-se de uma resposta aos bonés à la Donald Trump que foram usados por integrantes da direita.

A leitura é que a frase governista deu certo. O secretário de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, investiu nela.

A avaliação do Planalto é que o mote funciona bem no atual contexto. Ontem, Trump iniciou uma guerra comercial em escala global aplicando um "tarifaço" nos demais países.

A ideia é colar em Lula a imagem de defensor dos brasileiros. Além disso, serve para governistas tentarem vincular os bolsonaristas à pecha de que apoiam mais Trump do que o próprio país.

Um post de Jair Bolsonaro legitimando a atitude americana é sempre repetido. Também é ressaltado que o governo agiu para defender o agronegócio e as empresas enquanto o PL, partido de Bolsonaro, demorou para apoiar a lei da reciprocidade, aprovada ontem no Congresso. O partido martelava a proposta de anistia, em manobra para adiar a votação.

Como é a campanha

O planejamento é de uma campanha longa. Obras, programas sociais e avanços econômicos serão divididos por temas, como saúde, educação, infraestrutura etc.

A população não percebe as realizações de Lula. Isso já levou a uma troca da equipe de comunicação do Planalto, mas não foi resolvido.

O lançamento da campanha coincide com um evento realizado hoje em Brasília. Chamado de "Brasil Dando a Volta por Cima", o ato reuniu militantes num centro de eventos, com críticas pelo cunho eleitoral.

A impressão aumentou pela estrutura usada. As cerimônias do governo geralmente ocorrem no salão nobre do Palácio do Planalto. Desta vez, um centro de evento foi alugado em Brasília, com grua, telões e muitos militantes.

O governo rejeita o rótulo eleitoral do ato e se antecipa a críticas semelhantes em relação à campanha publicitária. Diz que é uma prestação de serviços ao passar mais informações sobre programas sociais, como Farmácia Popular e Pé-de-Meia.