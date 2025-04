Quem é quem em família de médica condenada por lavar dinheiro de tráfico

Além da médica Larissa Gabriela Lima Umbuzeiro, condenada a mais de 16 anos de prisão por coordenar o núcleo de uma organização criminosa familiar, outros seis familiares estavam envolvidos no esquema que lavava dinheiro do tráfico de drogas na Bahia.

Quem são

Larissa Gabriela Lima Umbuzeiro

Larissa era do núcleo financeiro da quadrilha. Ela e a mãe, Niedja Maria Lima Umbuzeiro, geriam o dinheiro de atividades ilícitas, ocultando os bens em contas de terceiros. As duas tiveram as maiores penas do grupo, 16 e 14 anos, respectivamente.

A médica dizia ser da área da dermatologia. Uma consulta no CFM (Conselho Federal de Medicina) mostrou, no entanto, que ela não tem especialidade registrada. Nas redes sociais, exibia seu dia a dia de trabalho, viagens e fotos ao lado do marido, Paulo Victor Bezerra Lima.

Ela argumentou que é ''jovem e inexperiente'', e teria atuado sob orientação familiar. Segundo a médica, ela não sabia da origem do dinheiro, era apenas ''herdeira'' e usada pelo próprio pai para cometer os atos.

Rener Manoel Umbuzeiro

Pai de Larissa, homem era mentor e chefe do grupo. Ele foi morto durante a operação 'Kariri' da Polícia Federal, em fevereiro do ano passado, que investigava as atividades da família.

Rener cultivava maconha em fazendas. O cultivo começou no sertão pernambucano e depois expandiu para Feira de Santana. Ele realizava a venda e distribuição de drogas por meio de caminhões, mostrou a Justiça.

Niedja Maria Lima Umbuzeiro

Niedja e a filha Larissa Imagem: Reprodução/Instagram/@niedja_resende

Ela é mãe de Larissa e mais dois meninos. A mulher se mobilizou para ocultar o patrimônio e as transações da família, conforme o Tribunal de Justiça da Bahia. Discreta, Niedja tem perfil fechado nas redes sociais.

Niedja foi casada com Rener por 31 anos. O casal já respondeu a um processo de tráfico na 2ª Vara de Tóxicos de Salvador. A mulher foi presa, mas acabou solta por insuficiência de provas.

Sentença diz que ela era ''figura central'' nos crimes da família. Em interrogatório, a mulher alegou que colocou imóveis no nome da filha e da irmã para ''proteger o patrimônio dos filhos'', em eventual separação de Rener.

Paulo Victor Bezerra Lima

Paulo Victor, marido de Larissa e genro de Rener Umbuzeiro Imagem: Reprodução/Instagram/@paulovlima

Paulo é casado com Larissa. Ele foi condenado a mais de seis anos de prisão por crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O TJ aponta que ele fazia parte do núcleo de laranjas, ou seja, cedeu suas titularidades para registrar patrimônio e movimentações bancárias da quadrilha.

O homem colecionava fotos de viagens, praticando esportes e ao lado da esposa. Em uma das postagens, ele e Larissa apareceram com Neymar em uma festa. Após as notícias de que estavam sendo investigados, Paulo fechou seu perfil nas redes sociais.

Clênia Maria Lima Bernardes

Irmã de Niedja e tia de Larissa. Ela também fazia parte do núcleo de laranjas e foi condenada a mais de sete anos de prisão pelos crimes. Clênia disse que não tinha conhecimento da origem ilícita do dinheiro, mas a alegação não foi aceita pela Justiça.

Ela cedeu seu nome para o registro de diversos imóveis de alto valor em Feira de Santana. Ela tinha uma casa no Condomínio Residencial Magalhães Dantas e um apartamento no Edifício Maison Beau Rivage. Clênia alegou que imóveis foram comprados com dinheiro próprio, o que era incompatível com sua situação financeira.

Gabriela Raizila Lima de Souza Penal

Gabriela é prima de Larissa e sobrinha de Niedja. Ela também contou à Justiça que considerava Rener como seu ''pai'', por ter sido acolhida por ele na casa da família.

Justiça chamou Gabriela de ''pessoa de altíssima periculosidade''. Ainda segundo a sentença, ela foi apontada como laranja, intermediária financeira e também participante ativa do tráfico de drogas.

Em maio de 2022, ela foi presa em Tacaimbó (PE) transportando 147 kg de maconha. Em um diálogo descoberto pela Justiça entre Niedja e Larissa, as duas aparecem em mensagens demonstrando desespero com a prisão, que poderia revelar vínculo com elas.

Robélia Rezende de Souza

Robélia é prima de Niedja, com quem disse ter um ''forte laço afetivo''. Mulher também atuava como laranja do grupo e foi condenada a mais de sete anos de prisão.

Em pouco mais de dois meses, ela movimentou cerca R$ 100 mil, repassados para Rener. Ela era a pessoa responsável por receber depósitos em dinheiro e pagar os boletos da família, de plano de saúde até mensalidades escolares ou de faculdade.

Robélia alegou que emprestou suas contas para pequenos valores após Larissa pedir. Apesar de ter dito que não sabia do esquema, a Justiça encontrou evidências de que a mulher tinha ''total conhecimento'' das atividades.

Como era o esquema

Fazenda da família Umbuzeiro Imagem: MP-BA/Divulgação

A investigação identificou plantações de cerca de 220 mil pés de maconha, em seis fazendas ligadas ao grupo. Por trás disso, havia uma estrutura para venda e distribuição de drogas em Feira de Santana e cidades vizinhas.

A principal estratégia do grupo era lavar o dinheiro do tráfico com a aquisição de bens de alto valor em nome de terceiros [os laranjas] e de membros da família. A compra de imóveis, disse o MP-BA, era realizada com dinheiro em espécie, prática comum em casos de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico.

A investigação também identificou movimentações bancárias fracionadas, com depósitos sucessivos em espécie para evitar a detecção e a obrigação de reportar grandes transações. A médica mantinha contato com um contador para tentar driblar a Receita Federal e regularizar a situação fiscal dos bens, segundo a investigação. Nesse processo, houve transferência de dinheiro para fundos de previdência privada.