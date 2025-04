OMC diz que tarifas podem causar contração de 1% nos volumes globais de comércio de mercadorias

(Reuters) - A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) disse que as novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, juntamente com aquelas adotadas no início do ano, podem levar a uma contração de cerca de 1% nos volumes globais de comércio de mercadorias em 2025.

"Estou profundamente preocupada com esse declínio e com a possibilidade de uma escalada para uma guerra tarifária com um ciclo de medidas retaliatórias que levem a mais quedas no comércio", disse Ngozi Okonjo-Iweala em um comunicado nesta quinta-feira.

Ela alertou que as tarifas têm o potencial de criar efeitos significativos de desvio de comércio.

A OMC administra 74% do comércio global, abaixo dos cerca de 80% registrados no início do ano devido às recentes tarifas, de acordo com a organização.

Líderes mundiais alertaram sobre as possíveis consequências econômicas negativas das tarifas.

"O anúncio do presidente Trump de tarifas universais para todo o mundo, incluindo a UE, é um grande golpe para a economia mundial", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen.

Okonjo-Iweala disse aos Estados membros nesta quinta-feira, em uma carta vista pela Reuters, que a OMC havia recebido muitas perguntas sobre as tarifas.

"Muitos de vocês entraram em contato sobre o anúncio dos EUA sobre as tarifas, solicitando que a Secretaria forneça uma análise econômica do impacto dessas tarifas e qualquer reação potencial sobre seu comércio", escreveu Okonjo-Iweala.

Observadores dizem que a determinação dos EUA em relação tarifas corre o risco de marginalizar a OMC e seu mandato de livre comércio.

(Reportagem de Gursimran Kaur em Bengaluru)