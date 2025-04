Ações caem enquanto investidores lidam com consequências tarifárias

Por Sukriti Gupta e Medha Singh e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - As ações caíram nesta quinta-feira na Europa, registrando sua maior perda diária em oito meses, devido aos temores de que uma guerra comercial crescente possa frear o crescimento econômico, após as pesadas tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O índice pan-europeu STOXX 600 cedeu 2,7%, retornando ao seu nível mais baixo desde janeiro. Os índices de referência da Alemanha, da Itália e da França fecharam com queda superior a 3%, com as ações italianas e francesas registrando a maior baixa em mais de dois anos.

Um indicador da volatilidade do mercado de ações da zona do euro atingiu o pico de oito meses, de 25,54.

O movimento seguiu uma ampla liquidação de ações globais, à medida que os investidores se voltaram para títulos governamentais considerados mais seguros e para o iene japonês.. [MKTS/GLOB]

A decisão de Trump na quarta-feira de aplicar uma tarifa de 10% sobre a maioria das importações dos EUA efetivamente aumentou a taxa de impostos sobre a União Europeia, para 20%, e sobre a China, para 54%, com ambos os parceiros comerciais prometendo contramedidas.

"A reação do mercado deixa muito claro que o anúncio de ontem à noite foi pior do que o esperado", disse Hugh Gimber, estrategista de mercado global da JP Morgan Asset Management.

Os investidores aumentaram as apostas em cortes nas taxas do Banco Central Europeu (BCE), apesar da guerra comercial ameaçar alimentar a inflação, na esperança de que os formuladores de políticas tomem medidas para estimular o crescimento.

Os bancos economicamente sensíveis da zona euro, o setor de recursos básicos e o setor de petróleo e gás recuaram mais de 5% cada um, com os bancos liderando as quedas.

"Se os níveis tarifários persistirem, veremos um choque descendente maior no crescimento do que um choque ascendente na inflação, o que é fundamental para o BCE... se a política tarifária for mantida, vejo... um caminho mais agressivo de cortes de juros na zona do euro", disse Gimber.

O índice de referência STOXX 600 está agora mais de 7% abaixo do seu recorde de fechamento no início de março.

Embora os exportadores de produtos dos EUA representem apenas 12% da receita total do STOXX 600, o impacto de segunda ordem do crescimento mais fraco do PIB pode significar uma ligeira queda no crescimento dos lucros da UE este ano, disseram estrategistas do Barclays em nota.

(Reportagem de Medha Singh em Bengaluru)