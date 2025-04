Prefeito de Nova York se apresentará à reeleição como independente

O prefeito de Nova York, o democrata Eric Adams, anunciou nesta quinta-feira(3) que concorrerá à reeleição em novembro como candidato independente para evitar as primárias de seu partido após ser amplamente criticado por sua cooperação com o presidente Donald Trump.

O anúncio de Adams é feito um dia após um juiz rejeitar um caso de corrupção contra ele, a pedido do governo Trump, para permitir que colabore com suas políticas anti-imigração.

"A rejeição da falsa denúncia contra mim demorou muito tempo, tornando impossível organizar uma campanha para as primárias enquanto essas falsas acusações eram mantidas contra mim", explicou Adams em um vídeo anunciando sua decisão de concorrer como independente, o que o impede de participar das primárias democratas em junho.

"Não me rendo", disse o ex-capitão da polícia de 64 anos, observando que "continua sendo um democrata".

Com as pesquisas não favoráveis, Adams enfrentaria uma competição acirrada no partido com nove candidatos em disputa.

Entre eles está o ex-governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, que renunciou em 2021 em meio a acusações de agressão e assédio sexual e agora é o favorito nas pesquisas.

Ao não participar das primárias, Adams terá mais tempo para preparar sua campanha, mas analistas preveem uma disputa difícil nas eleições de novembro na maior cidade do país, com 8,5 milhões de habitantes.

O vencedor das primárias democratas geralmente é o favorito para chegar à Prefeitura de Nova York, reduto progressista.

Outrora promissor candidato do Partido Democrata, Adams viu sua popularidade se esvair em um mandato marcado por acusações de corrupção por sua proximidade com autoridades e empresários turcos, a chegada de mais de 200 mil imigrantes à cidade em dois anos e o aumento dos preços da habitação.

"Seja qual for o partido de Adams, os nova-iorquinos merecem algo melhor do que um prefeito desonrado e egoísta que sempre colocou suas necessidades à frente dos outros", reagiu um dos candidatos às primárias, Zohran Mamdani, um novato cuja campanha entusiasma a esquerda do partido.

