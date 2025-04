Canadá vai impor tarifas de 25% em todos os carros importados dos EUA fora do USMCA

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou nesta quinta-feira, 3, a imposição de tarifas de 25% sobre todos os veículos importados dos Estados Unidos que não estejam dentro do acordo USMCA. A medida é uma resposta direta às tarifas sobre o setor impostas pelo governo de Donald Trump, que Carney classificou como "ilegais" e contrárias a qualquer pacto comercial entre os dois países.

Apesar da escalada tensa, Carney destacou que as novas tarifas canadenses não afetarão autopeças nem veículos vindos do México, aliado comercial no USMCA, já que o país "respeita termos de acordos com Canadá". "Todo valor arrecadado com nossas tarifas automotivas será direcionado a proteger os trabalhadores da indústria automotiva", afirmou, sinalizando um esforço para proteger o setor doméstico.

Carney revelou que já havia dito a Trump na semana passada, inclusive, que retaliaria as tarifas americanas sobre automóveis.

O premiê também afirmou que as tarifas retaliatórias anteriores do Canadá também permanecem em vigor e negou que esteja coordenando, no momento, retaliações conjuntas com outros países.

"Tarifas de Trump vão contra qualquer acordo entre Canadá e EUA", afirmou Carney, ressaltando que as medidas norte-americanas "vão afetar a economia e o crescimento global".

O líder do Partido Liberal foi enfático ao declarar que "nossa longa e estável relação com os EUA, em várias frentes, acabou", acrescentando que "essa tragédia em relação aos EUA infelizmente é a nova realidade".