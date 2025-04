GM vai aumentar produção de picapes nos EUA após tarifas de Trump

Por Kalea Hall

DETROIT (Reuters) - A General Motors está se preparando para aumentar a produção de picapes leves em sua fábrica de montagem em Fort Wayne, no Estado norte-americano de Indiana, de acordo com uma transmissão enviada a funcionários da fábrica e obtida pela Reuters.

A medida ocorre após o governo Trump anunciar tarifas de 25% sobre as importações de automóveis.

A GM também fabrica as picapes leves no México e no Canadá.

A montadora de Detroit também pode adicionar dias extras de turno ao cronograma, disse o diretor da fábrica, Dennys Pimenta, aos funcionários na transmissão. As medidas aumentarão o número de empregos na região com a contratação de várias centenas de trabalhadores temporários, de acordo com uma fonte da empresa.