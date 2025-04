Nunes diz que governo Lula faz manobra e malandragem em renovação da Enel

Do UOL, em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse hoje que o governo Lula faz uma manobra para renovar o contrato da Enel, empresa responsável pela distribuição de energia na cidade.

O que aconteceu

Nunes afirmou que o governo federal arma uma "cilada" contra São Paulo. O emedebista afirmou que ele e outros 23 prefeitos vão entrar com uma ação na Justiça para a "malandragem parar".

A Aneel informou na segunda-feira que recebeu 19 pedidos de renovação de contrato de concessionárias de energia (a Enel está na lista). As empresas têm contratos com encerramento previsto entre 2025 e 2031. O anúncio ocorre um mês após a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovar um termo aditivo que permite a renovação da concessão do serviço de distribuição de energia por mais 30 anos.

O prefeito elevou o tom das críticas ao serviço prestado pela Enel durante a entrega de 115 ônibus elétricos. Segundo Nunes, outros 50 veículos com energia limpa não podem ser utilizados porque a empresa ainda não instalou carregadores de energia nas garagens. "O cara não liga a tomada para carregar um ônibus. Estou com 50 ônibus hoje parados, não posso usar. E o cara vai lá protocolar a renovação do contrato de concessão por 30 anos", declarou.

O prefeito chamou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de irresponsável. "[Ele] precisa criar vergonha e cancelar esse contrato aqui e não ficar indicando um amiguinho dele para ser presidente do Conselho de Administração da Enel". A declaração é uma referência a contratação de Eduardo Martins para presidir o conselho da empresa.

Apagões na cidade após fortes chuvas e quedas de árvores atingiram milhões de imóveis nos últimos meses. Em 11 de outubro do ano passado, regiões como Morumbi, Jabaquara e Vila Sônia, além de cidades como Cotia e São Bernardo do Campo, ficaram sem luz por mais de 12 horas. A falta de energia também impactou o abastecimento de água em diversas áreas. No início de 2025, os paulistas voltaram a enfrentar novos apagões.

Nós não vamos ficar sendo vítimas dessa ineficiência da Enel compactuado e pactuado com o governo federal. Eles deveriam tirar essa empresa daqui e, pelo contrário, estão fazendo uma manobra para antecipar a renovação de contrato.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Não é possível que as pessoas estejam fingindo que não estão vendo a manobra que está sendo realizada pelo governo federal para renovar um contrato com uma empresa que, nitidamente, não tem capacidade para tocar o processo.

Processo para renovação

A Aneel agora tem 60 dias para analisar os pedidos das concessionárias e enviar ao Ministério de Minas e Energia. A agência precisa verificar os indicadores técnicos e econômico-financeiros das empresas.

A decisão final fica com a pasta de Minas e Energia, que tem um prazo de 30 dias para escolher pela renovação ou não. Em caso positivo, o ministério deve convocar as empresas para a assinatura do contrato em até 60 dias após a decisão.

Novas regras da Aneel dão mais peso para opinião dos consumidores e exigem expansão do sistema. A satisfação dos clientes pode resultar na substituição da empresa, caso haja insatisfação generalizada e recorrente. Os consumidores também vão participar do desenvolvimento do Plano de Ação da Distribuidora por meio de consultas realizadas a cada ciclo tarifário.

Agência determina que empresas adotem medidas para aumentar a resiliência das redes de distribuição diante de eventos climáticos. A diretoria da Aneel recomendou também ao Ministério de Minas e Energia que cobre o pagamento de multas aplicadas pela agência, mas suspensas por decisões judiciais.

*Com informações de reportagem publicada em 26/2/2025