Venda de veículos novos no 1º tri cresce 7,2% sobre um ano antes

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil de janeiro ao final de março somaram 551,6 mil unidades, crescimento de 7,2% sobre o mesmo período do ano passado, informou a associação de concessionários Fenabrave, nesta quinta-feira.

Os quatro segmentos mostraram expansão no período, com destaque para os comerciais leves, categoria que inclui picapes, vans e utilitários esportivos (SUVs), que registrou crescimento de 10,7% no acumulado, a 118 mil veículos.

“O crescimento dos emplacamentos de todos os segmentos... mesmo com menos dias úteis, demonstra a resposta positiva do mercado, mesmo frente às incertezas econômicas...o comportamento do consumo do setor tem se mostrado positivo”, disse o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, em comunicado à imprensa.

Em março, as vendas de veículos novos cresceram 5,7% sobre fevereiro e 4,2% na comparação anual, para 195,5 mil unidades, segundo os dados da entidade, que manteve projeções para o ano.

A Fenabrave espera crescimento de 5% nos licenciamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus este ano, para 2,76 milhões de unidades.

A entidade também apura comportamento do segmento de motocicletas, cujas vendas bateram recorde para o primeiro trimestre, com 473,9 mil veículos emplacados, um crescimento anual de 9,6%.

Implementos rodoviários, porém, amargaram quedas de vendas de 16,8% no trimestre e de 20,4% em março, ambas na comparação anual. Isso fez a Fenabrave reduzir para zero a expectativa de vendas desse segmento em 2025, ante uma previsão anterior de expansão de 5%.

“O impacto dos juros e dos custos operacionais sobre o transportador parece mais sensível nesse segmento", disse Junior. "Muitas empresas estão adiando a renovação de implementos, aguardando uma melhora no ambiente econômico”, acrescentou.