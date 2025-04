Vendas de motos sobem 8,7% em março frente a março de 2024, revela Fenabrave

As vendas de motos tiveram crescimento de 8,7% em março, na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, 166 mil motocicletas foram comercializadas, mais do que o total de carros de passeio vendidos no País durante o mês passado: 141,6 mil unidades.

O balanço, divulgado nesta quinta-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias, mostra que o segmento de duas rodas segue em alta, na esteira da expansão dos serviços de entrega (delivery) e da busca dos consumidores por veículos mais baratos e econômicos em combustível.

Na margem - ou seja, de fevereiro para março -, as vendas de motos subiram 6,5%.

No primeiro trimestre, 473,9 mil motos foram vendidas no Brasil, volume 9,6% superior ao dos três primeiros meses de 2024.

A Fenabrave prevê aumento de 10% das vendas de motocicletas em 2025, para 2,06 milhões de unidades.