Canadá está reforçando laços com outros parceiros confiáveis após tarifas, diz premiê

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que o Canadá está reforçando laços com outros parceiros comerciais. "Parceiros confiáveis são mais importantes que nunca, com tarifas de Donald Trump", disse.

Ele revelou ter conversado com líderes como a presidente do México, Claudia Sheinbaum, o chanceler alemão, Olaf Scholz, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

Sobre a Alemanha, Carney adiantou: "Em minha conversa com o chanceler Scholz nesta manhã, concordamos em fortalecer a diversificada relação comercial entre o Canadá e a Alemanha."

A aproximação com a Europa surge como uma alternativa à dependência do mercado norte-americano.

Carney não demonstrou otimismo quanto a uma reversão das tarifas norte-americanas no curto prazo. "Particularmente, não acho que Trump recuará sobre tarifas. O caminho será longo", declarou.

Ele ainda alertou que "as tarifas dos EUA nos exigirão decisões difíceis e sacrifícios", mas garantiu que o governo canadense "vai lutar para que tarifas ilegais dos EUA cheguem ao fim".

"Os Estados Unidos são nossos aliados, sem dúvidas. Mas parte de nossa relação acabou, como já falei semana passada e voltei a falar hoje", declarou Carney. "A confiança mútua é a parte da nossa relação que chegou ao fim. Temos que responder e estamos respondendo às medidas dos EUA", acrescentou.

Enquanto isso, o premiê destacou a necessidade de preparar a economia doméstica: "Precisaremos derrubar barreiras internas para unificar a economia do país. Nossas crianças precisam sonhar com um futuro bom, não com uma crise econômica."