Fórmula tarifária de Trump confunde o mundo e pune os pobres

(Reuters) - Ridicularizada por impor tarifas comerciais a ilhas congeladas habitadas em grande parte por pinguins, a fórmula de Donald Trump para calcular essas taxas tem um lado sério: ela também está atingindo mais duramente algumas das nações mais pobres do mundo.

A matemática é simples: pegue o déficit comercial de mercadorias dos EUA com um país, divida-o pelas exportações desse país para os EUA e transforme-o em um valor percentual; em seguida, corte esse valor pela metade para produzir a tarifa "recíproca" dos EUA, com um piso de 10%.

Foi assim que o território vulcânico australiano da Ilha Heard e as Ilhas McDonald, na Antártida, acabaram com uma tarifa de 10%. E ainda pode-se dizer que os pinguins se deram bem.

Mas Madagascar -- uma das nações mais pobres do mundo, com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de pouco mais de US$ 500 --, por outro lado, enfrenta uma tarifa de 47% sobre os modestos US$ 733 milhões de exportações de baunilha, metais e vestuário que fez com os EUA no ano passado.

"Presumivelmente, ninguém está comprando Teslas lá", disse John Denton, chefe da Câmara de Comércio Internacional (ICC), à Reuters, em uma referência irônica à improbabilidade de Madagascar conseguir aplacar Trump comprando produtos norte-americanos sofisticados.

Madagascar não está sozinho. A rispidez da fórmula aplicada a economias que não podem se dar ao luxo de importar muito dos EUA inevitavelmente leva a uma alta taxa recíproca: 50% para Lesoto, no sul da África, 49% para o Camboja, no sudeste da Ásia.

"Os maiores perdedores são a África e o Sudeste Asiático", disse Denton, acrescentando que a medida "corre o risco de prejudicar ainda mais as perspectivas de desenvolvimento de países que já enfrentam uma piora nos termos de comércio".

NAÇÕES RICAS TAMBÉM SÃO AFETADAS

A fórmula também está semeando confusão entre os países ricos. Para a União Europeia, ela produziu uma tarifa punitiva de 20% -- quatro vezes mais do que os 5% que a Organização Mundial do Comércio (OMC) calcula como a taxa tarifária média da UE.

"Portanto, pelo menos para nós, trata-se de uma imprecisão colossal", disse Stefano Berni, gerente-geral do consórcio que representa os fabricantes do queijo especial Grana Padano na Itália.

"Hoje, custa três vezes mais para nós entrar nos EUA do que para os queijos norte-americanos entrarem em nosso mercado", disse ele em um comunicado.

O vice-secretário de Imprensa da Casa Branca, Kush Desai, postou no X que "nós literalmente calculamos as barreiras tarifárias e não tarifárias" e incluiu uma captura de tela de um documento da Casa Branca que apresenta a álgebra por trás da fórmula.

Questionado pela CNBC sobre como o governo Trump chegou à fórmula, o Secretário de Comércio Howard Lutnick não explicou diretamente, mas disse que os economistas do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) trabalharam durante anos em uma métrica para refletir todas as barreiras comerciais estabelecidas por determinado país.

Economistas de todo o mundo, no entanto, apressaram-se em apontar que os termos se cancelavam de tal forma que poderiam ser reduzidos a um simples quociente entre o déficit do comércio de mercadorias e as exportações do comércio de mercadorias.

"Não há realmente nenhuma metodologia", disse Mary Lovely, membro sênior do Peterson Institute. "É como descobrir que você tem câncer e descobrir que a medicação é baseada no seu peso dividido pela sua idade. A palavra 'recíproco' é profundamente enganosa."

Robert Kahn, diretor administrativo de macroeconomia global da consultoria Eurasia Group, concordou que o anúncio produziu "muitos desses números sem sentido que não são relevantes".

"Isso envia um sinal (...) de que estamos nos afastando de nossos relacionamentos e alianças com eles e é uma ducha de água fria para muitos de nossos aliados tradicionais", disse ele à Reuters.

