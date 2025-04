Canadá divulga medidas limitadas contra EUA e chama ação de Trump de tragédia

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciou na quinta-feira um conjunto limitado de medidas de combate às tarifas dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que classificou as medidas protecionistas do presidente Donald Trump como uma tragédia para o comércio global.

Carney disse que o governo canadense copiará a abordagem dos EUA, impondo uma tarifa de 25% sobre todos os veículos importados dos Estados Unidos que não estejam em conformidade com o acordo comercial entre EUA, México e Canadá. Carney também declarou em uma coletiva de imprensa que as novas tarifas não se aplicariam a autopeças e não afetariam o conteúdo dos veículos provenientes do México.

"Considerando os possíveis danos causados a seu próprio povo, o governo norte-americano deveria mudar de rumo. Mas não quero dar falsas esperanças", disse Carney, acrescentando que pode levar muito tempo para que os Estados Unidos mudem de abordagem.

Carney afirmou que as tarifas anunciadas anteriormente pelo Canadá permaneceriam em vigor.

As novas tarifas de Trump causaram um choque nos mercados na quinta-feira. Sua taxa base de 10% sobre todas as importações dos EUA, com tarifas muito mais altas para alguns países, incentivou os investidores a fugirem dos ativos de risco, à medida que temem que Trump esteja destruindo o comércio global.

"O período de 80 anos em que os Estados Unidos abraçaram o manto da liderança econômica global, quando forjaram alianças baseadas na confiança e no respeito mútuo e defenderam a troca livre e aberta de bens e serviços, acabou. Isso é uma tragédia", disse Carney.

(Reportagem de David Ljunggren)