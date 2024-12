Panamá, o novo país associado do Mercosul

O Panamá formalizou, nesta sexta-feira (6), a sua adesão ao Mercosul como país associado, um status que não lhe confere voz nem poder de voto, mas que aproxima o bloco sul-americano de um país essencial ao comércio mundial.

O presidente panamenho, José Raúl Mulino, que formalizou a entrada ao bloco, descreveu recentemente esta integração como "uma tremenda oportunidade" e "um passo a frente muito importante em termos de comércio exterior e regional, relações exteriores e de integração", que permitirá ao Panamá "explorar rotas de livre comércio com estes países".

"O processo de integração do Panamá ao Mercosul não só reforça seus laços com o bloco, mas impulsiona sua capacidade de atrair investimentos estratégicos e melhora sua competitividade na região", declarou o Ministério de Comércio e Indústrias do Panamá em um comunicado em setembro.

- O que é um "Estado associado externo"? -

A categoria de membro associado externo ao Mercosul, um bloco fundado em 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, pode ser um passo prévio à integração de um país como membro pleno.

Foi o caso da Bolívia, que primeiramente foi um Estado associado em 1996, iniciou o seu processo de adesão em 2012 e tornou-se integrante do bloco com plenos direitos em julho de 2024.

"O Panamá, devido ao seu perfil, sua importância estratégica, por onde está localizado, seu canal, sua importância econômica e comercial, suas características de política econômica, é um bom parceiro para o Mercosul", analisou o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica do Uruguai Ignacio Bartesaghi, especialista na história do bloco.

Para ele, o país com 4,5 milhões de habitantes é "um parceiro de outra região com a qual o Mercosul tem poucas relações. Por incrível que pareça, o Mercosul não tem uma relação muito profunda com a América Central, e há uma potencialidade bastante significativa, e este é o primeiro passo" para alcançá-la.

Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname também são países associados do Mercosul.

ad-mr/mel/yr/ic

© Agence France-Presse