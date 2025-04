Três agentes da PRF morrem após acidente durante perseguição a motos no Rio

Três agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) morreram, na madrugada de hoje, após colisão da viatura em que estavam com um carro de passeio na zona norte do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu durante perseguição a duas motociclistas na avenida Brasil, altura de Vigário Geral. Um quarto policial foi encaminhado ao hospital.

O que aconteceu

Perseguição começou após suspeitos não respeitarem ordem de parada. Quatro policiais da PRF estavam em uma viatura que perseguia duas motocicletas que fugiram de uma blitz. Durante a ação, a viatura colidiu em um carro de passeio.

Quatro policiais que estavam na viatura foram arremessados para fora do veículo. Três morreram no local, e o agente sobrevivente foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas. No carro de passeio tinha três ocupantes - uma mulher, o marido dela e a filha do casal - todos tiveram ferimentos leves, de acordo com o jornal Hora Um da Rede Globo.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde do policial resgatado. Os suspeitos que eram seguidos pela viatura não foram localizados.

Força da batida fez veículos pararem em via paralela. A colisão ocorreu na pista lateral da avenida Brasil, e tanto a viatura como o carro de passeio capotaram até a rua Anamá. Segundo testemunhas que viram o momento do acidente, o carro da PRF bateu em diversos postes de energia.