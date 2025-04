Luigi Mangione é indiciado por homicídio de CEO de plano de saúde

Luigi Mangione, 26, foi indiciado hoje pelo homicídio do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson. O crime ocorreu em 4 de dezembro do ano passado, em frente a um hotel em Manhattan, nos EUA. Caso condenado, ele estará sujeito a pena de morte.

O que aconteceu

Grande júri federal indiciou Mangione por quatro crimes. São duas acusações de perseguição, uma de homicídio com uso de arma de fogo e uma de crime de arma de fogo, por ter usado um silenciador durante o ataque a Brian.

No início do mês, o Departamento de Justiça disse que buscaria a condenação máxima. "Estamos preparados para lutar contra essas acusações federais, apresentadas por um Departamento de Justiça sem lei, bem como as acusações do Estado de Nova York, as acusações da Pensilvânia e qualquer outra coisa que eles queiram imputar a Luigi", disse Karen Friedman Agnifilo, advogada de Mangione.

Mangione já enfrenta acusações estaduais de assassinato e porte de armas em Nova York. No Estado, não há pena de morte. Ele se declarou inocente das acusações estaduais. O preso também enfrenta acusações estaduais na Pensilvânia, onde foi preso após uma semana de buscas para encontrá-lo.