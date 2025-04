IR 2025: veja prazo para entrega da declaração e quem precisa enviar

O período para envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-base 2024, já está aberto. Os contribuintes devem encaminhar suas informações até as 23h59 do dia 30 de maio.

O que aconteceu

O programa utilizado para preenchimento da declaração já pode ser baixado. Também está liberada a plataforma "Meu Imposto de Renda", acessível pelo navegador, assim como a versão pré-preenchida da declaração.

Neste ano, o prazo total para envio será três dias menor do que em 2024, com um total de 74 dias. A multa mínima por atraso permanece em R$ 165,74. Caso haja imposto a pagar, a penalidade pode alcançar até 20% do valor devido, somada aos juros baseados na taxa Selic durante o período de atraso.

Estão isentos de declarar quem recebeu até R$ 2.824 mensais no ano passado. O limite de rendimentos tributáveis foi elevado de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00. No caso da atividade rural, o teto de receita bruta anual passou de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

Também passa a ser obrigatória a declaração para quem atualizou os valores de bens imóveis para os montantes de mercado, conforme autorizado por nova legislação sancionada no último ano — até então, essa atualização não era permitida. Além disso, contribuintes que obtiveram rendimentos no exterior por meio de investimentos, lucros ou dividendos também precisarão declarar. Algumas categorias foram removidas da declaração, enquanto bens antes classificados como "outros" deverão ser realocados em campos específicos.

A Receita Federal prevê o recebimento de 46,2 milhões de declarações em 2025, superando as 45,2 milhões recebidas no ano anterior. Do total de 2024, 41,5% foram enviadas através do modelo pré-preenchido.

O primeiro lote de restituições está previsto para 30 de maio. Os lotes seguintes serão pagos em 30 de junho, 31 de julho, 20 de agosto e 30 de setembro.

A ordem dos pagamentos segue critérios de prioridade. Primeiro, são atendidos os grupos estabelecidos por lei. Em seguida, têm preferência os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e escolherem receber via Pix — medida sugerida por usuários que adotaram essas opções no ano passado.

Quem está obrigado a declarar o IR?